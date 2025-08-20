Kontrole już ruszyły, a kary sięgają 10 tysięcy złotych! Właściciele nieruchomości na celowniku urzędników.

20 sierpnia 2025 18:39 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Intensywne opady deszczu mogą zrujnować portfele wielu właścicieli nieruchomości, kary sięgające nawet 10 tys. zł wiszą nad głowami Polaków! Nagłe ulewy zamieniają podwórka w jeziora, a właściciele nieruchomości muszą zmierzyć się nie tylko z nadmiarem wody, lecz także z ostrymi konsekwencjami prawnymi.

Niewłaściwe odprowadzanie deszczówki może kosztować nawet 10 tysięcy złotych i skończyć się sprawą karną. To realne zagrożenie, o którym wciąż wielu Polaków nie ma pojęcia.

Deszczówka pod lupą prawa – co wolno, a czego nie?

Od 2018 roku przepisy Prawo wodne wprowadzają jasny zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Choć wielu właścicieli wciąż traktuje deszczówkę jak zwykłe ścieki, prawo jest bezwzględne – takie praktyki uznawane są za przestępstwo. Konsekwencje? Grzywna do 10 tysięcy złotych, a nawet kara ograniczenia wolności.

Obowiązki właścicieli nieruchomości – brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności

Każdy właściciel działki ma obowiązek zagospodarować deszczówkę w sposób zgodny z prawem. Do wyboru są m.in. kanalizacja deszczowa, system ogólnospławny, doły chłonne czy zbiorniki retencyjne. Jeśli właściciel korzysta z kanalizacji deszczowej, musi posiadać pozwolenie wodnoprawne i opłacać tzw. usługę wodną. Brak zgody oznacza ryzyko kary wynoszącej aż 500% należnej opłaty.

Nie wolno zalewać sąsiada – urząd może wkroczyć do akcji

Zmiana naturalnego spływu wód opadowych to kolejna pułapka. Kierowanie deszczówki na teren sąsiada grozi interwencją urzędu i nakazem budowy zabezpieczeń. Poszkodowany ma pięć lat na zgłoszenie roszczeń, a właściciel działki może zapłacić kolejną dotkliwą grzywnę.

Zbiorniki na deszczówkę – praktyczne rozwiązanie i sposób na uniknięcie kar

Coraz więcej Polaków decyduje się na montaż zbiorników retencyjnych. Podziemne zbiorniki do 10 m³ można zainstalować na podstawie prostego zgłoszenia. Dodatkowo istnieją rządowe programy wsparcia, takie jak „Moja Woda”, które zwracają nawet 80% kosztów instalacji.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli jesteś właścicielem domu lub działki, gwałtowne ulewy mogą uderzyć w Twój portfel mocniej niż myślisz. Brak odpowiedniej infrastruktury to nie tylko ryzyko zalania posesji, ale także groźba kary do 10 tysięcy złotych i problemów prawnych. To ostatni moment, by sprawdzić, jak gospodarujesz deszczówką i czy nie narażasz się na sankcje.

Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl 

