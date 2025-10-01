Kto jest najbardziej znienawidzonym politykiem w Polsce? CBOS ujawnia
CBOS opublikował najnowszy sondaż zaufania do polityków, a jego wyniki mogą zaskakiwać. Największym zaufaniem Polaków cieszy się prezydent Karol Nawrocki, który wyraźnie wyprzedził Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei w rankingu nieufności pierwsze miejsca zajmują dobrze znani liderzy polskiej sceny politycznej.
Komu Polacy ufają najbardziej? Najnowszy sondaż CBOS
Wrześniowy sondaż CBOS przyniósł jednoznacznego lidera w rankingu zaufania do polityków. Największym zaufaniem obywateli cieszy się prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 58 proc. badanych. To wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Karol Nawrocki zyskał na popularności i wysunął się na pierwsze miejsce w zestawieniu. Ufa mu niemal sześciu na dziesięciu ankietowanych, a tylko 25 proc. deklaruje wobec niego brak zaufania. To jeden z najlepszych wyników w historii prezydenckich notowań.
Drugie miejsce zajęli ex aequo szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski. Obaj cieszą się zaufaniem 45 proc. Polaków. Kosiniak-Kamysz zyskał 5 punktów procentowych w porównaniu z sierpniem, a Sikorski – 2 punkty. W przypadku obydwu polityków spadł także poziom nieufności.
W dalszej części rankingu znaleźli się Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen – liderzy Konfederacji. Oboje uzyskali po 40 proc. wskazań, podobnie jak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Trzaskowski utrzymał stabilny wynik, a jednocześnie zmniejszył liczbę przeciwników.
Premier Donald Tusk otrzymał 36 proc. zaufania, przy 51 proc. nieufności. Niewiele niższe poparcie zanotował były premier Mateusz Morawiecki – ufa mu 35 proc., a nie ufa 48 proc. Prezes PiS Jarosław Kaczyński znalazł się jeszcze niżej – 31 proc. deklaruje do niego zaufanie, przy 52 proc. nieufności.
Największą nieufnością wśród Polaków cieszy się Grzegorz Braun – aż 53 proc. respondentów mu nie ufa. Kolejne miejsca zajęli Jarosław Kaczyński (52 proc. nieufności) i Donald Tusk (51 proc.).
Niżej w rankingu znaleźli się m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Włodzimierz Czarzasty czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Część członków rządu i parlamentu wciąż pozostaje stosunkowo słabo rozpoznawalna – dotyczy to np. Andrzeja Domańskiego czy Krzysztofa Gawkowskiego.
Badanie pokazuje wyraźny podział wśród Polaków – prezydent Nawrocki notuje wysokie poparcie, podczas gdy liderzy największych partii – Tusk i Kaczyński – są równie często darzeni nieufnością, jak zaufaniem. To potwierdza, że scena polityczna pozostaje spolaryzowana, a największym wyzwaniem dla polityków jest zdobycie zaufania szerszego elektoratu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.