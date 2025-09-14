Kto może nie płacić abonamentu RTV? Oszczędności sięgają ponad 300 złotych rocznie

Abonament radiowo-telewizyjny to obowiązkowa opłata dla każdego posiadacza odbiornika, ale prawo przewiduje liczne zwolnienia. Niektórzy mogą zaoszczędzić nawet ponad 300 złotych rocznie, a część osób może nawet nie wiedzieć, że ma prawo do takiej ulgi.

Ile kosztuje abonament RTV w 2025 roku

Obecnie opłaty abonamentowe wynoszą 8,70 złotych miesięcznie za radio lub 27,30 złotych za odbiornik radiowy i telewizyjny. To oznacza, że za cały rok można zapłacić nawet 327,60 złotych przy miesięcznych opłatach, lub 294,90 złotych przy opłaceniu wszystkich 12 miesięcy z góry.

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, od stycznia 2026 roku nastąpi podwyżka stawek:

  • 9,50 złotych za radio (114 złotych rocznie)
  • 30,50 złotych za odbiornik telewizyjny lub pakiet telewizja plus radio (366 złotych rocznie)

Przy zastosowaniu zniżki za opłacenie 12 miesięcy z góry trzeba będzie przygotować odpowiednio 102,60 lub 329,40 złotych. To spory wydatek, którego niektórzy mogą całkowicie uniknąć.

Kto może być zwolniony z abonamentu RTV

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej. Trzeba zarejestrować posiadane odbiorniki, przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz złożić specjalne oświadczenie.

Z opłaty abonamentowej są zwolnione:

  • Osoby po 75. roku życia – bez względu na wysokość dochodów
  • Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej – niezależnie od wieku i dochodów
  • Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi – także bez ograniczeń dochodowych
  • Emeryci po 60. roku życia z niską emeryturą – jeśli wysokość emerytury nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia

Kluczowa kwota dla emerytów

Najliczniejszą grupą, która może skorzystać ze zwolnienia, są emeryci po 60. roku życia. Kluczowe znaczenie ma tutaj wysokość pobieranej emerytury. W 2025 roku połowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 4090,86 złotych brutto.

To oznacza, że emeryci z miesięcznym świadczeniem nieprzekraczającym 4090,86 zł są automatycznie zwolnieni z opłaty abonamentu RTV. Kwota ta jest aktualizowana co roku na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego, więc może się zmieniać.

Jak uzyskać zwolnienie

Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba:

  1. Udać się do placówki pocztowej Poczty Polskiej
  2. Zarejestrować posiadane odbiorniki radiowe i telewizyjne
  3. Przedstawić dokumenty potwierdzające wiek, stan zdrowia lub wysokość emerytury
  4. Złożyć odpowiednie oświadczenie

Zwolnienie działa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności w urzędzie pocztowym.

Co to oznacza dla ciebie?

Jeśli masz ponad 75 lat: Masz prawo do całkowitego zwolnienia z abonamentu RTV. To oszczędność nawet 366 złotych rocznie od 2026 roku.

Jeśli jesteś w I grupie inwalidzkiej: Również przysługuje ci pełne zwolnienie, niezależnie od wieku i wysokości dochodów.

Jeśli jesteś emerytem po 60. roku życia: Sprawdź wysokość swojej emerytury. Jeśli nie przekracza 4090,86 zł brutto miesięcznie, masz prawo do zwolnienia z abonamentu.

Jeśli jesteś weteranem-inwalidą: Również możesz skorzystać ze zwolnienia bez względu na inne okoliczności.

Ważne praktyczne wskazówki:

  • Nie zwlekaj z załatwieniem formalności – zwolnienie działa dopiero od kolejnego miesiąca po jego załatwieniu
  • Pamiętaj o obowiązku rejestracji odbiorników w ciągu 14 dni od zakupu
  • Sprawdzaj co roku, czy nadal spełniasz warunki zwolnienia, szczególnie jeśli jesteś emerytem
  • Kwota graniczna dla emerytów zmienia się co roku wraz ze średnim wynagrodzeniem

Wiele osób nie wie o swoim prawie do zwolnienia z abonamentu RTV. Szczególnie emeryci często płacą niepotrzebnie, nie zdając sobie sprawy, że ich świadczenie mieści się w limicie uprawniającym do ulgi. Warto sprawdzić swoje uprawnienia i zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.

Pamiętaj, że zwolnienie nie działa automatycznie – trzeba o nie wnioskować i dopełnić wszystkich formalności w Poczcie Polskiej. Bez tego będziesz musiał płacić pełną stawkę abonamentu, nawet jeśli formalnie masz prawo do zwolnienia.

