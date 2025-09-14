Kto może nie płacić abonamentu RTV? Oszczędności sięgają ponad 300 złotych rocznie
Abonament radiowo-telewizyjny to obowiązkowa opłata dla każdego posiadacza odbiornika, ale prawo przewiduje liczne zwolnienia. Niektórzy mogą zaoszczędzić nawet ponad 300 złotych rocznie, a część osób może nawet nie wiedzieć, że ma prawo do takiej ulgi.
Ile kosztuje abonament RTV w 2025 roku
Obecnie opłaty abonamentowe wynoszą 8,70 złotych miesięcznie za radio lub 27,30 złotych za odbiornik radiowy i telewizyjny. To oznacza, że za cały rok można zapłacić nawet 327,60 złotych przy miesięcznych opłatach, lub 294,90 złotych przy opłaceniu wszystkich 12 miesięcy z góry.
Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, od stycznia 2026 roku nastąpi podwyżka stawek:
- 9,50 złotych za radio (114 złotych rocznie)
- 30,50 złotych za odbiornik telewizyjny lub pakiet telewizja plus radio (366 złotych rocznie)
Przy zastosowaniu zniżki za opłacenie 12 miesięcy z góry trzeba będzie przygotować odpowiednio 102,60 lub 329,40 złotych. To spory wydatek, którego niektórzy mogą całkowicie uniknąć.
Kto może być zwolniony z abonamentu RTV
Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej. Trzeba zarejestrować posiadane odbiorniki, przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz złożić specjalne oświadczenie.
Z opłaty abonamentowej są zwolnione:
- Osoby po 75. roku życia – bez względu na wysokość dochodów
- Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej – niezależnie od wieku i dochodów
- Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi – także bez ograniczeń dochodowych
- Emeryci po 60. roku życia z niską emeryturą – jeśli wysokość emerytury nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
Kluczowa kwota dla emerytów
Najliczniejszą grupą, która może skorzystać ze zwolnienia, są emeryci po 60. roku życia. Kluczowe znaczenie ma tutaj wysokość pobieranej emerytury. W 2025 roku połowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 4090,86 złotych brutto.
To oznacza, że emeryci z miesięcznym świadczeniem nieprzekraczającym 4090,86 zł są automatycznie zwolnieni z opłaty abonamentu RTV. Kwota ta jest aktualizowana co roku na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego, więc może się zmieniać.
Jak uzyskać zwolnienie
Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba:
- Udać się do placówki pocztowej Poczty Polskiej
- Zarejestrować posiadane odbiorniki radiowe i telewizyjne
- Przedstawić dokumenty potwierdzające wiek, stan zdrowia lub wysokość emerytury
- Złożyć odpowiednie oświadczenie
Zwolnienie działa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności w urzędzie pocztowym.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli masz ponad 75 lat: Masz prawo do całkowitego zwolnienia z abonamentu RTV. To oszczędność nawet 366 złotych rocznie od 2026 roku.
Jeśli jesteś w I grupie inwalidzkiej: Również przysługuje ci pełne zwolnienie, niezależnie od wieku i wysokości dochodów.
Jeśli jesteś emerytem po 60. roku życia: Sprawdź wysokość swojej emerytury. Jeśli nie przekracza 4090,86 zł brutto miesięcznie, masz prawo do zwolnienia z abonamentu.
Jeśli jesteś weteranem-inwalidą: Również możesz skorzystać ze zwolnienia bez względu na inne okoliczności.
Ważne praktyczne wskazówki:
- Nie zwlekaj z załatwieniem formalności – zwolnienie działa dopiero od kolejnego miesiąca po jego załatwieniu
- Pamiętaj o obowiązku rejestracji odbiorników w ciągu 14 dni od zakupu
- Sprawdzaj co roku, czy nadal spełniasz warunki zwolnienia, szczególnie jeśli jesteś emerytem
- Kwota graniczna dla emerytów zmienia się co roku wraz ze średnim wynagrodzeniem
Wiele osób nie wie o swoim prawie do zwolnienia z abonamentu RTV. Szczególnie emeryci często płacą niepotrzebnie, nie zdając sobie sprawy, że ich świadczenie mieści się w limicie uprawniającym do ulgi. Warto sprawdzić swoje uprawnienia i zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.
Pamiętaj, że zwolnienie nie działa automatycznie – trzeba o nie wnioskować i dopełnić wszystkich formalności w Poczcie Polskiej. Bez tego będziesz musiał płacić pełną stawkę abonamentu, nawet jeśli formalnie masz prawo do zwolnienia.
