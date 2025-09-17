Kultowy produkt znika z rynku! Producent podjął ostateczną decyzję
Kultowe mydło Fa, obecne w łazienkach od ponad siedmiu dekad, znika z rynku. Producent – niemiecki koncern Henkel – potwierdził, że produkt nie jest już produkowany ani dostępny w sprzedaży. To koniec pewnej epoki, bo dla wielu osób Fa było czymś więcej niż zwykłym środkiem higienicznym.
Oficjalne pożegnanie z klasyką
Henkel poinformował, że mydło Fa nie jest już oferowane pod tą marką. Choć dokładny moment wycofania pozostaje niejasny, ostatnie partie trafiły do sklepów na początku 2025 roku. Od tego czasu produkt zniknął z półek zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Pod szyldem Fa w sprzedaży pozostały jedynie żele pod prysznic i dezodoranty.
Historia pachnąca wspomnieniami
Mydło Fa pojawiło się na rynku w 1954 roku. Początkowo reklamowane jako „delikatne mydło nowego stylu”, wyróżniało się żółto-zielonym kolorem i subtelnym zapachem. Szybko zdobyło ogromną popularność. W Niemczech stało się symbolem dzieciństwa całych pokoleń, a w Polsce na przełomie lat 80. i 90. było synonimem luksusu i powiewem Zachodu zza żelaznej kurtyny.
Przełomowe reklamy i kultowy status
Prawdziwy przełom nastąpił w latach 60., gdy Henkel rozpoczął odważną kampanię reklamową. W telewizyjnych spotach pokazano niemal nagie modelki zanurzające się w morskich falach – był to pierwszy tak śmiały przekaz w niemieckiej reklamie. Dzięki temu Fa nie tylko sprzedało się w milionach egzemplarzy, ale i stało się fenomenem popkultury.
Koniec pewnej epoki
Decyzja o zakończeniu produkcji mydła Fa to symboliczne zamknięcie rozdziału w historii codziennej higieny. Choć marka nadal istnieje w postaci innych produktów, kultowe mydło, które przez lata budziło skojarzenia z luksusem, świeżością i odrobiną egzotyki, przeszło już do historii.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.