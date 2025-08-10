Kupiłeś coś w sieci? Zapłacisz nowy podatek! Miliony Polaków mogą dostać wezwanie
Fiskus w 2025 roku ma nowe sposoby, by przyglądać się temu, co robimy w internecie. Zmiany w przepisach sprawiły, że pewna grupa transakcji znalazła się pod szczególnym nadzorem. Wystarczy jedna niepozorna operacja, by zainteresował się nią Urząd Skarbowy – i to nawet kilka lat po jej dokonaniu.
Skarbówka patrzy na przelewy i zakupy online. W 2025 roku fiskus ma nowe narzędzia do kontroli, a obowiązek podatkowy może dotyczyć znacznie większej liczby transakcji, niż sądzi większość kupujących. Najczęściej chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który trzeba zapłacić przy prywatnych zakupach droższych niż 1000 zł.
Podatek PCC – kiedy trzeba zapłacić
PCC obowiązuje, gdy kupujemy rzecz ruchomą od osoby prywatnej, a jej wartość przekracza 1000 zł. Nie dotyczy to transakcji z firmą – w takim przypadku płacony jest VAT i rozlicza go sprzedawca.
Kupując od osoby fizycznej, np. na OLX, Facebook Marketplace czy Allegro Lokalnie, trzeba samodzielnie złożyć deklarację PCC-3 i w ciągu 14 dni zapłacić 2% wartości umowy.
Co sprawdza fiskus
Od lipca 2024 r. obowiązuje unijna dyrektywa DAC7, która zobowiązuje platformy sprzedażowe do przekazywania fiskusowi danych o transakcjach. Urząd Skarbowy otrzymuje m.in. datę, wartość, rodzaj towaru oraz dane sprzedającego.
Choć kupujący nie są raportowani wprost, skarbówka może połączyć te informacje z historią przelewów czy korespondencją i ustalić, czy należny podatek został zapłacony.
Jakie zakupy są na celowniku
Wśród ogłoszeń prywatnych, w których cena przekracza 1000 zł, dominują rowery, meble i elektronika – szczególnie komputery. To właśnie takie transakcje najczęściej zwracają uwagę urzędników.
Kontrola nawet do pięciu lat wstecz
Urząd Skarbowy może sprawdzać rozliczenia za okres do pięciu lat wstecz, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli ktoś kupił sprzęt w 2021 r. i nie zapłacił PCC, wciąż może otrzymać wezwanie.
Większość kontroli odbywa się zdalnie – na podstawie danych z platform sprzedażowych, banków i KAS. Wezwanie do wyjaśnień można otrzymać przez e-Urząd Skarbowy, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
Warto upewnić się, czy sprzedawca jest firmą, czy osobą prywatną. Przy prywatnym zakupie powyżej 1000 zł należy zapłacić PCC i zachować dowód transakcji. Deklarację można złożyć elektronicznie, a w razie wątpliwości najlepiej skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.
