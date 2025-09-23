Latasz z tymi liniami? Od października ważna zmiana dla pasażerów

Od 1 października 2025 roku linie Emirates wprowadzają nowe zasady przewozu powerbanków. Lotnisko Chopina przypomina, że pasażerowie będą mogli zabrać na pokład tylko jeden powerbank o pojemności poniżej 100 Wh. Urządzenie musi mieć wyraźnie oznaczoną pojemność i należy je przechowywać w torbie podręcznej lub w kieszeni fotela.

Co ważne, w czasie lotu nie można korzystać z powerbanków do ładowania innych urządzeń ani ładować ich z gniazdek pokładowych.

Przepisy nie zmieniają reguły, że przewóz powerbanków w bagażu rejestrowanym jest całkowicie zabroniony, niezależnie od przewoźnika.

Dodatkowo:

  • Powerbanki o pojemności 100–160 Wh wymagają każdorazowej zgody przewoźnika.
  • Urządzenia powyżej 160 Wh są zakazane zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym.

Lotnisko radzi, by zawsze przed podróżą sprawdzić wytyczne linii lotniczej, aby uniknąć problemów przy odprawie i kontroli bezpieczeństwa.

Co to oznacza dla czytelnika

  • Jeśli lecisz z Emirates po 1 października, upewnij się, że Twój powerbank ma poniżej 100 Wh.
  • Brak oznaczenia pojemności może oznaczać problemy przy wejściu na pokład.
  • Duże powerbanki mogą być w ogóle niedopuszczone do przewozu.
  • Zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.
