Latasz z tymi liniami? Od października ważna zmiana dla pasażerów
Od 1 października 2025 roku linie Emirates wprowadzają nowe zasady przewozu powerbanków. Lotnisko Chopina przypomina, że pasażerowie będą mogli zabrać na pokład tylko jeden powerbank o pojemności poniżej 100 Wh. Urządzenie musi mieć wyraźnie oznaczoną pojemność i należy je przechowywać w torbie podręcznej lub w kieszeni fotela.
Co ważne, w czasie lotu nie można korzystać z powerbanków do ładowania innych urządzeń ani ładować ich z gniazdek pokładowych.
Przepisy nie zmieniają reguły, że przewóz powerbanków w bagażu rejestrowanym jest całkowicie zabroniony, niezależnie od przewoźnika.
Dodatkowo:
- Powerbanki o pojemności 100–160 Wh wymagają każdorazowej zgody przewoźnika.
- Urządzenia powyżej 160 Wh są zakazane zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym.
Lotnisko radzi, by zawsze przed podróżą sprawdzić wytyczne linii lotniczej, aby uniknąć problemów przy odprawie i kontroli bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla czytelnika
- Jeśli lecisz z Emirates po 1 października, upewnij się, że Twój powerbank ma poniżej 100 Wh.
- Brak oznaczenia pojemności może oznaczać problemy przy wejściu na pokład.
- Duże powerbanki mogą być w ogóle niedopuszczone do przewozu.
- Zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.