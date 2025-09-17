Lato wraca do Polski! Termometry pokażą niemal 30°C
Po kilku dniach chłodu i deszczu pogoda znów zaskoczy. Synoptycy zapowiadają zmianę, która sprawi, że poczujemy się jak w środku lata.
Lato wraca do Polski. Prognoza zapowiada upały i brak opadów
Po kilku dniach chłodu i deszczu Polacy mogą szykować się na powrót prawdziwego lata. Synoptycy IMGW zapowiadają, że druga połowa tygodnia przyniesie wyraźną poprawę pogody. Termometry w weekend pokażą nawet 29 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie niemal bezchmurne.
Chłodniejszy początek tygodnia
We wtorek i środę, 16–17 września, aura wciąż będzie kapryśna. Prognozowane są przelotne opady i burze, a temperatura nie przekroczy 15–20 stopni. Na północy i zachodzie kraju dodatkowo pojawi się silny wiatr, osiągający miejscami nawet 80 km/h. To jednak ostatni akcent chłodniejszej i deszczowej pogody.
Powiew lata od piątku
Sytuacja zmieni się diametralnie w drugiej połowie tygodnia. Nad Bałkanami uformuje się potężny wyż, który obejmie swoim zasięgiem także Polskę. Już w piątek słupki rtęci wzrosną do 20–25 stopni, a weekend zapowiada się wyjątkowo ciepło.
Sobota i niedziela, 20–21 września, przyniosą temperatury od 24 do 27 stopni w większości regionów, a na zachodzie i południu lokalnie nawet 28–29 stopni Celsjusza. To wartości wyższe o 8–10 stopni od średniej dla drugiej połowy września. Opady deszczu praktycznie nie wystąpią, a na niebie dominować będzie słońce.
IMGW: upały utrzymają się także po weekendzie
– W weekend spodziewamy się upalnych temperatur. Od piątku wzrost temperatury będą lokalnie dochodzić do 28 st. C. Początek tygodnia też powinien być ciepły – zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
Prognozy wskazują więc, że druga połowa września zaskoczy aurą bardziej letnią niż jesienną, dając Polakom jeszcze kilka dni wakacyjnej pogody.
