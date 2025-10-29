Lekarze biją na alarm! Jesienią i zimą prawie każdy Polak ma niedobór tej witaminy.

29 października 2025

Warto zadbać o witaminę D jesienią i zimą. Gdy dni stają się krótsze, a promieniowania UV mniej nasz organizm może mieć trudności z naturalną produkcją witaminy D. To sprawia, że suplementacja staje się ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej.

Dlaczego suplementacja jest dziś kluczowa

W miesiącach chłodniejszych skóra wytwarza znacznie mniej witaminy D pod wpływem słońca. Przez to nawet przy zdrowej diecie jej ilość może być niewystarczająca dla utrzymania odporności, dobrego nastroju oraz mocnych kości. Suplementacja staje się niezwykle pomocna w uzupełnieniu tego deficytu.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli przebywasz głównie w pomieszczeniach, masz ciemniejszą karnację albo mieszkasz w regionie o ograniczonym nasłonecznieniu warto rozważyć badanie poziomu witaminy D we krwi i ustalić suplementację z lekarzem lub dietetykiem. Dobór dawki powinien uwzględniać twoją wagę, wiek, styl życia i stan zdrowia. Regularność, dobre źródło i konsultacja specjalisty to kluczowe czynniki.

Jak zacząć odpowiedzialnie

Rozpocznij od oznaczenia poziomu witaminy D (25-hydroksywitaminy D). Jeśli wynik jest niski, suplementuj wedle zaleceń specjalisty. Wybieraj formę dobrze przyswajalną, przyjmuj ją z posiłkiem zawierającym tłuszcze, ponieważ witamina D rozpuszcza się w tłuszczach. Pamiętaj o kontroli i unikaj samodzielnego stosowania wysokich dawek bez nadzoru.

 

