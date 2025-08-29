Lidl kusi gigantyczną promocją 1+1 gratis. Tłumy szturmują sklepy po hitowy produkt
W sklepach sieci Lidl zapanowało prawdziwe zakupowe szaleństwo. Wszystko za sprawą promocji, która obowiązuje na popularny środek do płukania tkanin. Klienci mogą kupić jeden produkt i drugi otrzymać całkowicie za darmo. Cena za opakowanie to 17,99 zł – to oznacza, że za dwa płaci się mniej niż 9 zł za sztukę!
Czym kusi Lidl?
Promocja objęła Cien Płyn do płukania o pojemności 2,25 litra. Produkt, znany ze swojej skuteczności i intensywnego zapachu, teraz dostępny jest w ofercie 1+1 gratis. To oznacza, że płacąc tylko za jedno opakowanie, drugie klient otrzymuje bezpłatnie. Na etykiecie promocyjnej widnieje czytelny napis „1+1 GRATIS”, który przyciąga wzrok już od wejścia.
Oferta dostępna jest tylko do wyczerpania zapasów – a te topnieją w ekspresowym tempie. Klienci relacjonują w mediach społecznościowych, że półki z płynami dosłownie znikają w oczach. W wielu sklepach już od rana ustawiały się kolejki.
Dlaczego promocja wywołała taką sensację?
W dobie rosnących cen i galopującej inflacji każda okazja na oszczędność staje się na wagę złota. Zwłaszcza jeśli chodzi o produkty codziennego użytku, takie jak środki do prania i płukania. Wydajność, jakość i atrakcyjna cena to mieszanka, która zawsze działa na korzyść sieci handlowej.
Dodatkowo promocje w formacie 1+1 gratis zyskały w ostatnich miesiącach ogromną popularność, ponieważ pozwalają realnie obniżyć koszty zakupów bez konieczności korzystania z aplikacji czy zbierania punktów.
Co to oznacza dla klienta?
Dla klientów oznacza to jedno: kto pierwszy, ten lepszy. Warto wybrać się do Lidla jak najszybciej, zanim produkty promocyjne znikną z półek. Przy aktualnych cenach na rynku chemii gospodarczej, taka okazja może się długo nie powtórzyć.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.