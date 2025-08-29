Lidl kusi klientów gigantyczną obniżką. Cena spadła o ponad połowę
Sieć sklepów Lidl po raz kolejny zaskakuje klientów dużymi promocjami. Tym razem uwagę przyciąga spektakularna obniżka ceny winogron jasnych bezpestkowych. Zamiast niemal 10 zł za 500-gramowe opakowanie, konsumenci zapłacą jedynie 4,49 zł. To aż 55% taniej niż dotychczas!
Najtańsze winogrona od miesięcy
Winogrona bezpestkowe, pochodzące z Włoch, można obecnie kupić niemal za pół ceny. Zwykła cena wynosiła 9,99 zł, ale w ramach najnowszej promocji została obniżona do 4,49 zł. W przeliczeniu daje to jedynie 8,98 zł za kilogram – to poziom cen, jakiego klienci nie widzieli od dłuższego czasu.
Oferta obejmuje opakowania o wadze 500 g, dostępne w większości sklepów Lidla w Polsce. Promocja pojawiła się w sklepach niespodziewanie, ale już przyciąga tłumy klientów.
Idealne na lato
Letnie miesiące to idealny czas na winogrona – są lekkie, soczyste i orzeźwiające. Winogrona bezpestkowe są również uwielbiane przez dzieci, co czyni je idealną przekąską na wakacyjne dni, pikniki czy wycieczki.
Co więcej, winogrona są bogatym źródłem antyoksydantów, witaminy C i K, a także błonnika. Warto więc po nie sięgnąć nie tylko ze względu na atrakcyjną cenę, ale i walory zdrowotne.
Co to oznacza dla klienta?
Dla konsumentów to świetna okazja do zaopatrzenia się w świeże owoce po wyjątkowo niskich cenach. Przy ponad 50-procentowej zniżce można kupić więcej, zapłacić mniej i zadbać o zdrowie całej rodziny. W dobie rosnących cen żywności takie promocje są szczególnie ważne i bardzo doceniane.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.