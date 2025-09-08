Lidl kusi promocją nie do przegapienia. Tylko jeden dzień
Tylko we wtorek, 9 września, w Lidlu – wielka obniżka na mascarpone Pilos. Cena spada o ponad 35 proc., ale trzeba się pospieszyć – to promocja na jeden dzień i obowiązuje tylko z aplikacją Lidl Plus.
Popularny ser śmietankowo-kremowy Pilos Mascarpone będzie dostępny w Lidlu w rewelacyjnej cenie 4,49 zł za opakowanie zamiast standardowych 6,99 zł. Warunek? Wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i kupić minimum dwa opakowania.
To nie lada gratka dla miłośników domowych deserów – mascarpone sprawdza się doskonale w tiramisu, kremach, sernikach na zimno, a także do wytrawnych sosów. W czasach drożyzny taka obniżka to świetna okazja na zrobienie zapasów.
Oto najważniejsze warunki promocji:
-
Obowiązuje tylko 9 września (wtorek)
-
Trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus
-
Zniżka 35% przy zakupie dwóch opakowań
-
Limit: maksymalnie 4 opakowania na kupon
Standardowa cena za jedno opakowanie to 6,99 zł – w promocji wychodzi tylko 4,49 zł. Biorąc pod uwagę inflację i stale rosnące ceny nabiału, to obecnie jedna z najlepszych ofert na mascarpone na rynku.
Polacy już ruszają po mascarpone
Jak pokazują wcześniejsze akcje Lidla, promocje na mascarpone Pilos cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wielu klientów kupuje zapas do mrożenia lub wykorzystuje ser od razu do weekendowych wypieków. „Za taką cenę to grzech nie wziąć” – komentują internauci.
