Lidl kusi promocjami od 18 września. Tak tanio dawno nie było: Coca-Cola, Muszynianka, czekolady i ryby w rekordowych cenach
Lidl przygotował dla swoich klientów specjalne promocje, które ruszają już od czwartku, 18 września. Wiele produktów można kupić nawet o połowę taniej albo dostać dodatkowe sztuki gratis. Sieć zapowiada, że to jedne z najmocniejszych obniżek tej jesieni.
W ofercie znalazły się między innymi:
wszystkie czekolady Fin Carré z całymi orzechami w promocji 2+1 gratis,
pieluchy Lupilu Premium w ofercie 1+1 gratis (tylko 18 września),
Coca-Cola lub Coca-Cola Zero w czteropaku po 7,99 zł za butelkę,
ręczniki papierowe Velvet Turbo w supercenie 11,99 zł,
tuńczyki Nixe w promocji 60 procent taniej na drugi produkt z aplikacją Lidl Plus,
świeży pstrąg tęczowy ze zniżką 31 procent,
Muszynianka 1,5 l w spektakularnej ofercie 6+6 gratis – przy cenie 2,99 zł za butelkę (tylko w czwartek, 18 września).
Promocje obowiązują w różnych terminach – część trwa do 20 września, inne tylko jednego dnia. Wiele z nich wymaga aktywacji kuponów w aplikacji Lidl Plus.
Co to oznacza dla czytelnika
To idealna okazja, aby zrobić większe zakupy i zaoszczędzić. Produkty pierwszej potrzeby, takie jak woda, napoje, ręczniki papierowe czy pieluchy, można kupić w rekordowo niskich cenach. Warto jednak pamiętać, że liczba sztuk w promocji jest ograniczona, a część ofert trwa tylko jeden dzień.
