Lidl kusi promocjami od 18 września. Tak tanio dawno nie było: Coca-Cola, Muszynianka, czekolady i ryby w rekordowych cenach

17 września 2025 19:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Lidl przygotował dla swoich klientów specjalne promocje, które ruszają już od czwartku, 18 września. Wiele produktów można kupić nawet o połowę taniej albo dostać dodatkowe sztuki gratis. Sieć zapowiada, że to jedne z najmocniejszych obniżek tej jesieni.

Fot. Warszawa w Pigułce

W ofercie znalazły się między innymi:

  • wszystkie czekolady Fin Carré z całymi orzechami w promocji 2+1 gratis,

  • pieluchy Lupilu Premium w ofercie 1+1 gratis (tylko 18 września),

  • Coca-Cola lub Coca-Cola Zero w czteropaku po 7,99 zł za butelkę,

  • ręczniki papierowe Velvet Turbo w supercenie 11,99 zł,

  • tuńczyki Nixe w promocji 60 procent taniej na drugi produkt z aplikacją Lidl Plus,

  • świeży pstrąg tęczowy ze zniżką 31 procent,

  • Muszynianka 1,5 l w spektakularnej ofercie 6+6 gratis – przy cenie 2,99 zł za butelkę (tylko w czwartek, 18 września).

Promocje obowiązują w różnych terminach – część trwa do 20 września, inne tylko jednego dnia. Wiele z nich wymaga aktywacji kuponów w aplikacji Lidl Plus.

Co to oznacza dla czytelnika

To idealna okazja, aby zrobić większe zakupy i zaoszczędzić. Produkty pierwszej potrzeby, takie jak woda, napoje, ręczniki papierowe czy pieluchy, można kupić w rekordowo niskich cenach. Warto jednak pamiętać, że liczba sztuk w promocji jest ograniczona, a część ofert trwa tylko jeden dzień.

