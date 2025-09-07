Lidl rozdaje Ptasie Mleczko! Tylko w poniedziałek zgarniasz drugie opakowanie ZA DARMO
Miłośnicy słodyczy mają powód do świętowania! Już w najbliższy poniedziałek, 8 września, w Lidlu wystartuje promocja, obok której trudno przejść obojętnie. Popularne Ptasie Mleczko® od E.Wedel (340 g) w promocji 1+1 gratis – drugie opakowanie dostajesz całkowicie za darmo!
Jak skorzystać z promocji?
To proste – wystarczy:
-
Aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus
-
Zeskanować go przy kasie
-
Kupić jedno opakowanie Ptasiego Mleczka – drugie dostajesz GRATIS
Cena jednego opakowania to 21,99 zł, więc dwa opakowania kosztują tyle, co jedno – to jedna z najkorzystniejszych ofert na ten kultowy produkt w ostatnich miesiącach.
Do wyboru różne smaki:
-
Waniliowe
-
Śmietankowe
-
Inne warianty dostępne w wybranych sklepach
Promocja obowiązuje tylko 8 września (poniedziałek) i tylko dla osób korzystających z aplikacji Lidl Plus. Liczba produktów w promocji jest ograniczona – warto być wcześnie!
Co to oznacza dla klienta?
Jeśli planujesz zrobić zapasy słodyczy, przygotować prezent lub po prostu sprawić sobie przyjemność – to idealny moment. Wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji, by zyskać pełnowartościowy produkt za darmo. Tego typu akcje Lidl organizuje rzadko, a Ptasie Mleczko w promocji 1+1 to absolutny hit, który przyciąga tłumy.
Nie czekaj do wieczora – promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów!
Uwaga: promocja nie łączy się z innymi zniżkami i obowiązuje tylko 8 września we wszystkich sklepach Lidl.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.