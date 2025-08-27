Limity wypłat z bankomatów w 2025 roku. Sprawdź, czy nie spotka cię niespodzianka
W 2025 roku limity jednorazowych wypłat z bankomatów wciąż różnią się w zależności od banku i operatora urządzenia. Choć dla wielu klientów bankomat to szybki i wygodny sposób na dostęp do gotówki, nie każdy wie, że maksymalna kwota wypłaty bywa ograniczona – od kilkuset złotych do nawet 10 tysięcy złotych. Sprawdź, ile dokładnie możesz wypłacić w poszczególnych bankach.
Tyle możesz wypłacić z bankomatu w 2025 roku. Sprawdź aktualne limity
Wypłata gotówki z bankomatu to jedna z najczęściej wybieranych metod dostępu do pieniędzy. Choć jest szybka i wygodna, to ma swoje ograniczenia. Nie każdy wie, że wysokość jednorazowej wypłaty nie zależy wyłącznie od posiadanej karty, ale także od polityki banku oraz samego operatora bankomatu. W 2025 roku limity te są bardzo zróżnicowane – w niektórych bankomatach wypłacisz zaledwie kilkaset złotych, w innych nawet kilkanaście tysięcy.
Dlaczego bankomaty mają limity wypłat?
Ograniczenia kwotowe wprowadzone są przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Banki zabezpieczają w ten sposób klientów przed stratami w przypadku kradzieży karty czy jej nieautoryzowanego użycia. Dodatkowo limity chronią płynność gotówki w bankomatach – tak, aby urządzenie mogło obsłużyć jak największą liczbę klientów. Standardowa jednorazowa wypłata w większości bankomatów mieści się w przedziale od 1 000 do 5 000 zł, choć są też urządzenia umożliwiające pobranie nawet 10 000 zł.
Co wpływa na wysokość limitów?
Każdy bank ustala własne zasady, dlatego różnice między instytucjami są spore. Ważne znaczenie ma rodzaj konta oraz karty – klienci premium czy posiadacze kart platynowych często mogą korzystać z wyższych limitów. Istotne są także możliwości techniczne urządzenia: bankomaty zwykle wydają maksymalnie 30–40 banknotów podczas jednej transakcji, co przekłada się bezpośrednio na kwotę możliwej wypłaty. Dodatkowo banki mogą wprowadzać niższe limity w określonych godzinach, np. nocą, aby zwiększyć bezpieczeństwo transakcji.
Limity wypłat w największych bankach
W 2025 roku przykładowe jednorazowe limity wypłat prezentują się następująco: w sieci Euronet można wypłacić maksymalnie 800 zł, w Planet Cash 1 000 zł, natomiast w PKO BP nawet do 10 000 zł. Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski oraz Bank Millennium ustaliły górną granicę na poziomie 5 000 zł, a w Alior Banku limit wynosi 3 000 zł. W Banku Pekao SA także można wypłacić jednorazowo do 5 000 zł.
Warto sprawdzić swój limit
Każdy klient banku powinien znać limity przypisane do swojego konta i karty. To szczególnie istotne w przypadku planowania większej wypłaty, np. na wakacje czy większy zakup. Warto też pamiętać, że oprócz limitów jednorazowych obowiązują również limity dzienne i miesięczne, które mogą dodatkowo ograniczać dostęp do gotówki. Dlatego zawsze dobrze jest wcześniej sprawdzić warunki w swoim banku, by uniknąć rozczarowania przy bankomacie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.