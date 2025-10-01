Listopad 2025 z niespodzianką dla pracowników. Tak długiego weekendu dawno nie było! [01.10.2025]

1 października 2025 21:50 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W listopadzie 2025 roku pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny. Decyzja władz sprawi, że wielu zatrudnionych zyska wyjątkowo długi weekend. Kiedy dokładnie odbierzemy wolne za święto przypadające w sobotę?

Fot. Shutterstock

Dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025. Co już wiadomo?

W 2025 roku Święto Wszystkich Świętych przypada w sobotę, co zgodnie z Kodeksem pracy oznacza dodatkowy dzień wolny dla pracowników zatrudnionych w systemie pięciodniowego tygodnia pracy. Decyzja o tym, kiedy dokładnie przypada dzień wolny, należy do pracodawcy, ale w przypadku administracji państwowej już zapadły ustalenia.

Czterodniowy weekend dla urzędników

Rząd poinformował, że w zamian za wolne z 1 listopada pracownicy administracji państwowej odpoczną w poniedziałek 10 listopada 2025 roku. W praktyce oznacza to, że urzędnicy zyskają wyjątkowo długi, czterodniowy weekend – od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości.

Pozostali zatrudnieni będą musieli sprawdzić, czy i kiedy ich pracodawca wyznaczy dodatkowy dzień wolny. Firmy mają w tym zakresie pewną swobodę – mogą wskazać konkretną datę dla całej załogi, podzielić wolne między grupy pracowników lub pozostawić możliwość indywidualnego odbioru dnia wolnego.

Obowiązek pracodawcy

Zgodnie z przepisami pracodawca musi:

  • wyznaczyć dodatkowy dzień wolny,
  • poinformować o tym pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem,
  • zadbać o zgodność z przepisami czasu pracy.

Brak wyznaczenia wolnego dnia mógłby narazić firmę na zarzuty łamania prawa pracy.

