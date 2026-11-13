Listopadowe racuchy z jabłkami robię bez drożdży. Wychodzą miękkie jak poduszka
W listopadzie najczęściej mam ochotę na coś ciepłego, pachnącego jabłkami i cynamonem, ale bez godzin spędzonych przy piekarniku. Dlatego robię racuchy, które nie potrzebują drożdży ani wyrastania. Do ciasta dodaję 2 łyżki gęstego jogurtu, a jabłka kroję w cienkie plasterki zamiast ścierać. Dzięki temu racuchy są miękkie w środku, mają wyraźne kawałki owoców i smakują jak połączenie placuszków z szarlotką.
To jest jeden z tych przepisów, które dobrze pasują właśnie do listopada. Jest szybko, ciepło i bardzo domowo, a zapach jabłek smażonych z cynamonem robi całą robotę. Najlepsze jest to, że większość składników zwykle już jest w kuchni, więc nie trzeba planować zakupów ani czekać, aż ciasto wyrośnie.
Na około 12 racuchów biorę 2 duże jabłka i prostą bazę z jogurtem
Potrzebuję 2 dużych jabłek, 2 jajek, 180 g mąki pszennej, 120 ml mleka, 2 łyżek gęstego jogurtu naturalnego, 1 łyżki cukru, 1 łyżeczki cukru waniliowego, 1 płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki cynamonu i szczypty soli. Do smażenia używam niewielkiej ilości oleju, a na koniec oprószam racuchy cukrem pudrem.
Najlepiej sprawdzają się jabłka lekko kwaskowe, które nie rozpadają się całkowicie podczas smażenia. Lubię, kiedy w środku racucha zostają miękkie kawałki owocu, bo wtedy każdy kęs jest trochę inny i deser nie smakuje jak zwykły placek z aromatem jabłka.
Jabłek nie ścieram na tarce, tylko kroję w cienkie plasterki
To jest drobiazg, który bardzo zmienia efekt. Jabłka obieram, usuwam gniazda nasienne i kroję w cienkie, krótkie plasterki. Nie robię z nich miazgi i nie ścieram na drobnej tarce, bo wtedy puszczają dużo soku i ciasto robi się rzadsze. Plasterki zostają w środku racucha i podczas smażenia miękną, ale nie znikają całkowicie.
Od razu mieszam je z cynamonem i odstawiam na kilka minut. W tym czasie przygotowuję ciasto. Nie zasypuję jabłek dużą ilością cukru, bo wtedy szybciej puszczają sok, a przy tym gotowe racuchy mogą wyjść zbyt słodkie, zwłaszcza jeśli na końcu mają dostać cukier puder.
2 łyżki jogurtu sprawiają, że racuchy są miękkie także po wystudzeniu
W misce roztrzepuję jajka z cukrem i cukrem waniliowym. Dodaję mleko oraz 2 łyżki jogurtu naturalnego, a następnie wsypuję mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Mieszam tylko do połączenia składników. Ciasto powinno być gęstsze niż naleśnikowe, ale nadal na tyle miękkie, żeby dało się nakładać je łyżką.
Jogurt daje tutaj bardzo przyjemną strukturę. Racuchy nie są suche ani gumowe, a po przekrojeniu środek pozostaje delikatny. Nie dodaję go jednak za dużo, bo przy zbyt rzadkim cieście placuszki zaczynają rozlewać się na patelni i trudno utrzymać w nich większe kawałki jabłek.
Jabłka dodaję dopiero na końcu i mieszam bardzo krótko
Kiedy masa jest już gotowa, dodaję jabłka z cynamonem i kilka razy mieszam łyżką. Nie wyrabiam ciasta długo i nie próbuję uzyskać idealnie gładkiej konsystencji. W tym przepisie nie jest to potrzebne. Zbyt długie mieszanie może sprawić, że gotowe racuchy będą bardziej zwarte niż puszyste.
Jeśli jabłka puściły wyjątkowo dużo soku i masa wyraźnie się rozrzedziła, dodaję najwyżej 1 łyżkę mąki. Nie dosypuję jej od razu dużo, bo po kilku minutach ciasto i tak delikatnie gęstnieje. Lepiej usmażyć pierwszego racucha próbnego i dopiero wtedy ocenić, czy proporcje są dobre.
Pierwszy racuch jest próbą temperatury patelni
Na patelnię wlewam cienką warstwę oleju i rozgrzewam ją na średnim ogniu. Nie smażę racuchów na maksymalnej temperaturze, bo szybko robią się ciemne z zewnątrz, podczas gdy jabłko i ciasto w środku nie zdążą dojść. Pierwszą porcję traktuję więc jako próbę i sprawdzam, czy po około 2-3 minutach spód jest złoty, a nie brązowy.
Na jeden racuch nakładam mniej więcej 1 dużą łyżkę ciasta. Lekko je wyrównuję, ale nie robię bardzo cienkich placuszków. Smażę z obu stron do mocnego, złotego koloru. Jeżeli racuchy szybko się przypalają, zmniejszam ogień zamiast dolewać kolejnej porcji tłuszczu.
Nie dociskam ich łopatką, bo wtedy tracą puszysty środek
To częsty odruch przy smażeniu, ale przy tych racuchach zupełnie niepotrzebny. Po przewróceniu na drugą stronę nie dociskam ich do patelni. Ciasto ma samo się dopiec, a środek pozostać lekko puszysty. Dociskanie powoduje, że struktura robi się bardziej zbita i część wilgoci z jabłek zostaje wypchnięta na zewnątrz.
Gotowe racuchy przekładam na ręcznik papierowy tylko na chwilę, żeby zebrać nadmiar tłuszczu. Potem układam je na talerzu i oprószam cukrem pudrem. Jeśli chcę mocniej podkręcić listopadowy smak, mieszam cukier puder z odrobiną cynamonu.
Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, ale następnego dnia też są miękkie
Najbardziej lubię je kilka minut po usmażeniu, kiedy brzegi są jeszcze lekko chrupiące, a jabłka w środku gorące i miękkie. Do tego kubek herbaty albo kawy i właściwie nie potrzeba niczego więcej. Można też podać je z łyżką jogurtu, kwaśnej śmietany albo odrobiną miodu.
Jeśli zostanie kilka sztuk, przechowuję je w zamkniętym pojemniku w lodówce. Następnego dnia najlepiej podgrzać je przez chwilę na suchej patelni albo w piekarniku. Dzięki dodatkowi jogurtu nie robią się od razu twarde, choć oczywiście świeżo usmażone mają najlepszą strukturę.
Jeśli racuchy wychodzą surowe w środku, problem zwykle nie leży w przepisie
Najczęściej winna jest zbyt wysoka temperatura patelni albo zbyt grube porcje ciasta. Z zewnątrz wszystko wygląda wtedy idealnie, ale środek pozostaje mokry. W takiej sytuacji zmniejszam ogień i robię trochę mniejsze racuchy. Nie dokładam natomiast dużej ilości mąki, bo wtedy placuszki co prawda szybciej się zetną, ale będą znacznie cięższe.
Jeżeli z kolei rozlewają się na patelni, wtedy sprawdzam konsystencję. Masa powinna wolno spadać z łyżki, a nie płynąć. Przy bardzo soczystych jabłkach czasami wystarczy wspomniana 1 łyżka mąki, żeby wszystko wróciło do właściwej struktury.
Listopadowy trik to nie więcej cukru, tylko jabłka, cynamon i ciepłe ciasto
Nie próbuję robić z tych racuchów bardzo słodkiego deseru. Ich największą zaletą jest właśnie smak jabłek i cynamonu oraz miękkie, ciepłe wnętrze. Przy dużej ilości cukru ten efekt szybko ginie. Dlatego wolę dodać niewiele cukru do samego ciasta i dopiero na talerzu zdecydować, czy potrzebny jest cukier puder, miód albo dodatkowa porcja cynamonu.
To prosty przepis, ale bardzo dobrze trafia w listopadowy nastrój: nie wymaga pieczenia, drożdży ani długiego czekania, a cały dom pachnie jak przy szarlotce. Jeśli w kuchni leżą 2 jabłka i nie mam ochoty zagniatać ciasta, właśnie po ten przepis sięgam najchętniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.