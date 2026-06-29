Lodówka pracuje bez przerwy w trakcie upałów? 1 częsty błąd drastycznie podnosi rachunki za prąd
Ekstremalnie wysokie temperatury w kuchni zmuszają sprzęty AGD do pracy na najwyższych obrotach przez całą dobę. Dlaczego złe ustawienie lodówki lub popełnienie jednego, bardzo popularnego błędu przy chłodzeniu jedzenia może kosztować Cię fortunę na rachunku za prąd?
Lodówka pracuje 24 godziny na dobę – i upał to czuje najbardziej
W przeciwieństwie do pralki czy zmywarki, lodówka działa nieprzerwanie przez cały rok, a w upalne dni jej sprężarka włącza się znacznie częściej, żeby zrównoważyć wyższą temperaturę otoczenia. To samo w sobie nie jest błędem – to po prostu fizyka. Prawdziwy problem zaczyna się, gdy do tej naturalnie zwiększonej pracy dokładamy jeszcze błędy, które zmuszają urządzenie do pracy znacznie ciężej, niż musiałoby.
Najczęstszy błąd – lodówka przy ścianie i bez przestrzeni
Wiele osób wciska lodówkę tak blisko ściany, mebli kuchennych czy nawet nagrzanego od słońca okna, że urządzenie nie ma gdzie oddawać ciepła generowanego przez sprężarkę i skraplacz. Producenci zalecają minimum 5-10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony, zwłaszcza z tyłu, gdzie znajduje się układ chłodzący. Bez tego odstępu lodówka grzeje samą siebie własnym ciepłem odpadowym, co w połączeniu z wysoką temperaturą w kuchni może podnosić zużycie energii nawet o kilkadziesiąt procent.
Druga pułapka – przesadne dokręcanie termostatu
W przekonaniu, że „im chłodniej, tym bezpieczniej”, wiele osób w upały przekręca termostat na maksimum. To błąd – optymalna temperatura w komorze chłodziarki to 4-5 stopni Celsjusza, a w zamrażalniku -18 stopni. Każdy dodatkowy stopień chłodzenia poniżej tego poziomu zwiększa zuzycie energii o około 5-6 proc., a jednocześnie nie poprawia realnie trwałości żywności – psują na to tylko struktura warzyw i owoców, które zaczynają przemarzać przy zbyt niskiej temperaturze.
Trzeci błąd – ciepłe potrawy prosto do lodówki
Wstawienie gorącego garnka z obiadem do lodówki to dla urządzenia prawdziwy szok termiczny. Sprężarka musi nagle pracować na pełnej moc, by zrównoważyć skok temperatury w całej komorze, co napędza zużycie prądu i naraża inne produkty na chwilowe ocieplenie, sprzyjające rozwojowi bakterii. Zawsze warto poczekać, aż potrawa ostygnie do temperatury pokojowej, zanim trafi do chłodziarki.
Co to oznacza dla Ciebie? Proste triki, które realnie obniżą rachunek
- Sprawdź, czy Twoja lodówka ma co najmniej 5-10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony, a zwłaszcza z tyłu – jeśli stoi przyklejona do ściany, odsuń ją.
- Ustaw termostat na 4-5 stopni w chłodziarce i -18 stopni w zamrażalniku – to optimum, dalsze dokręcanie tylko podnosi rachunek bez realnej korzyści.
- Studź gorące potrawy do temperatury pokojowej, zanim wstawisz je do lodówki – to jeden z najprostszych sposobów na odciążenie sprężarki.
- Otwieraj drzwi lodówki rzadziej i na krócej – zaplanuj, czego potrzebujesz, zanim je otworzysz, żeby nie wpuszczać do środka ciepłego powietrza z kuchni bez potrzeby.
- Nie przepełniaj lodówki – zostaw kilka centymetrów przestrzeni między produktami, żeby zimne powietrze mogło swobodnie krążyć między półkami.
- Jeśli Twoja lodówka nie ma technologii No Frost, regularnie ją rozmrażaj – już 3 milimetry szronu na ściankach mogą zwiększyć zużycie prądu o około 10 proc.
- Sprawdź uszczelki w drzwiach testem kartki papieru – jeśli zamknięta kartka łatwo się wysuwa, uszczelka jest nieszczelna i warto ją wymienić, bo to realnie podnosi rachunek za prąd.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.