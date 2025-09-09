Lokaty bankowe na trzy miesiące. Można zyskać nawet 7,5%. Takiej stawki nie było od dawna
Nowy ranking lokat kwartalnych przynosi doskonałe wiadomości dla oszczędzających. Credit Agricole powraca na szczyt z rekordowym oprocentowaniem 7,50% w skali roku. To najwyższa stawka dla lokat trzymiesięcznych, jakiej nie było od dawna na polskim rynku.
Portal Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat na trzy miesiące, a wyniki mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych oszczędzających. Na czele zestawienia znalazła się Lokata Powitalna od Credit Agricole z oprocentowaniem na poziomie 7,50% w skali roku – to powrót do zestawienia po miesiącu przerwy.
Credit Agricole wraca na szczyt z rekordem
Jak informuje portal Biznes Wprost, lokata Credit Agricole powraca do zestawienia po miesiącu przerwy. Przypomnijmy, że w lipcu zajmowała pierwsze miejsce ze stawką 7%, a w sierpniu depozyt można było otworzyć na pół roku, ale z oprocentowaniem 6,50%. Teraz bank zdecydował się na jeszcze wyższe oprocentowanie – 7,50%.
Portal Moneteo potwierdza, że to jedna z najwyższych stawek dostępnych obecnie na rynku polskim. Jednak nie każdy może z niej skorzystać – oferta skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i będą spełniać miesięczne warunki aktywności.
Warunki skorzystania z lokaty Credit Agricole:
- Być nowym klientem banku
- Założyć konto osobiste
- Wykonać co najmniej 5 transakcji kartą debetową lub Blikiem miesięcznie
- Zalogować się do bankowości elektronicznej lub mobilnej
- Wyrazić zgodę marketingową
- Maksymalna kwota wpłaty: 100 000 zł
Citi Handlowy utrzymuje drugą pozycję
Portal Bankier.pl informuje, że zmiany nie nastąpiły na drugiej pozycji zestawienia. Zachowała ją Lokata Dodatkowa, dostępna w promocji konta Citigold od Citi Handlowego z oprocentowaniem 6,40% rocznie.
Nazwa lokaty nie jest przypadkowa – można z niej skorzystać dopiero po otwarciu bliźniaczego depozytu na 6 miesięcy. To rozwiązanie dla zamożniejszych klientów, którzy dysponują znacznymi środkami.
Warunki lokaty Citi Handlowy:
- Konieczne zaakceptowanie regulaminu promocji
- Zapewnienie salda dziennego na wszystkich produktach minimum 420 000 zł
- Maksymalna kwota wpłaty: 220 000 zł
- Konieczność założenia lokaty na 6 miesięcy jako warunek wstępny
Volkswagen Bank spada, mBank dołącza do podium
Portal Bankier.pl zauważa istotne zmiany na trzeciej pozycji. Zwycięzca sierpniowego rankingu – Lokata Plus od Volkswagen Bank – spadł na trzecie miejsce. Bank obniżył oprocentowanie z 6,50% do 6% w skali roku.
Lokata Plus dzieli trzecią pozycję z Lokatą Promocyjną od mBanku, również oprocentowaną na 6% w skali roku. Jednak warunki są zupełnie różne.
Volkswagen Bank:
- Wymaga posiadania konta osobistego
- Maksymalna kwota: 2 000 000 zł
- Środki chronione przez niemiecki system gwarancyjny
mBank:
- Tylko dla nowych klientów
- Konieczność otwarcia konta z kartą debetową
- Wyrażenie zgód marketingowych
- Maksymalna kwota: 25 000 zł
Co oznacza oprocentowanie 7,5% w praktyce
Portal Polak Oszczędza wyjaśnia, jak liczyć rzeczywiste zyski z lokaty. Oprocentowanie lokat podawane jest w ujęciu rocznym, więc lokata na poziomie 7,5%, która zakładana jest na 3 miesiące, da po tym okresie zysk około 1,875% (bez uwzględnienia podatku Belki).
Przykładowe wyliczenie dla 50 000 zł na 3 miesiące przy 7,5%:
- Zysk brutto: około 937,50 zł
- Podatek Belki (19%): około 178,13 zł
- Zysk netto: około 759,37 zł
Portal Marcin Iwuć przypomina, że od zysków kapitałowych potrącony zostanie tzw. „podatek Belki” w wysokości 19% wypracowanych odsetek. Mimo to, przy obecnych stawkach, lokaty nadal są bardzo opłacalne.
Pozostałe pozycje w rankingu
Portal Strefainwestorow.pl zwraca uwagę na inne ciekawe oferty dostępne we wrześniu 2025:
Nest Bank:
- Lokata Witaj: 7,1% na pół roku
- Wymóg wpływu wynagrodzenia
- Wyrażenie zgód marketingowych
VeloBank:
- Elastyczne Konto Oszczędnościowe: 7% dla kwot do 50 tys. zł
- Tylko dla nowych klientów
- Wymóg wpłaty środków do 8 września
inBank:
- Lokata Standardowa: 4,85% na sześć miesięcy
- Bez dodatkowych warunków
- Prosty produkt dla wszystkich klientów
Trendy na rynku lokat
Portal Smart Bankier zauważa, że według danych NBP średnie oprocentowanie nowych depozytów przyjętych od gospodarstw domowych spadło z 3,93% w maju do 3,82% w czerwcu. Jednak najlepsze oferty promocyjne wciąż oferują znacznie wyższe stawki.
Portal Jak Oszczędzać Pieniądze radzi, że dobrą praktyką jest monitorowanie oferty banków na kilka dni przed końcem miesiąca lub kwartału. Banki często wtedy walczą o depozyty klientów, oferując stawki lepsze od standardowej oferty nawet o 0,75 punktu procentowego.
Co to oznacza dla Twojego portfela
Jeśli dysponujesz wolnymi środkami na 3 miesiące, obecne oferty są bardzo atrakcyjne. Oprocentowanie na poziomie 7,5% to znacznie więcej niż oferuje większość kont oszczędnościowych czy obligacji skarbowych.
Sprawdź przed założeniem lokaty:
- Czy spełniasz warunki promocyjne
- Jaka jest maksymalna kwota wpłaty
- Czy bank wymaga założenia konta osobistego
- Jakie są warunki aktywności (transakcje, logowania)
- Czy oferta odnawia się automatycznie
Pamiętaj o podatku:
- Od zysków z lokaty pobierany jest 19% podatek Belki
- Bank potrąca go automatycznie
- To znacznie lepsza opcja niż inflacja „zjadająca” środki w skarpecie
Alternatywy dla lokat kwartalnych
Portal Michał Szafrański przestrzega przed automatycznym odnawianiem lokat. Po zakończeniu okresu umownego automatycznie otwierana jest kolejna lokata na taki sam okres, ale zazwyczaj z gorszym oprocentowaniem.
Jeśli nie jesteś pewien terminu zamrożenia środków, rozważ:
- Konta oszczędnościowe z wysokim oprocentowaniem
- Lokaty miesięczne (większa elastyczność)
- Obligacje skarbowe (szczególnie indeksowane inflacją)
Porady ekspertów
Portal Finanse Bardzo Osobiste radzi, aby nie przywiązywać się zbytnio do swojego banku. Jeśli konkurencja oferuje lepsze oprocentowanie lokat, warto to wykorzystać. W rankingach jednym z parametrów jest konieczność posiadania konta osobistego – sprawdź, czy wybrana lokata tego wymaga.
Portal Jak Oszczędzać Pieniądze sugeruje negocjację stawek z bankiem. Wystarczy zadzwonić, poinformować o kwocie do ulokowania i zapytać o indywidualne, lepsze warunki. Czasami jeden telefon pozwala poprawić ofertę o 0,2-0,5 punktu procentowego.
Obecny rynek lokat oferuje najwyższe stawki od lat. Oprocentowanie 7,5% na trzy miesiące to okazja, której nie warto przepuścić. Pamiętaj jednak o spełnieniu wszystkich warunków promocyjnych i nie daj się zaskoczyć automatycznym odnowieniem na gorszych warunkach.
