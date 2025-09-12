Londyn uderza w Moskwę. 100 nowych sankcji po nalotach na Polskę
Wielka Brytania odpowiedziała na rosyjskie naloty, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną – Londyn ogłosił wprowadzenie 100 nowych sankcji wymierzonych w rosyjską flotę cieni i firmy wspierające machinę wojenną Kremla.
100 nowych sankcji na Rosję. Londyn reaguje na naloty dronów nad Polską
Wielka Brytania ogłosiła wprowadzenie 100 nowych sankcji przeciwko Rosji w odpowiedzi na ostatnie naloty rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną i spowodowały zniszczenia w Kijowie. Decyzja Londynu ma na celu dalsze osłabienie rosyjskiej gospodarki i ograniczenie możliwości militarnego wsparcia Kremla.
Cel sankcji – flota cieni i firmy wspierające wojnę
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że sankcje objęły 70 statków należących do tzw. floty cieni, przewożącej rosyjską ropę naftową, oraz 30 podmiotów i osób wspierających rosyjski przemysł wojenny. Chodzi m.in. o dostawców elektroniki, chemikaliów i materiałów wybuchowych z Chin i Turcji, które wykorzystywane są do produkcji pocisków, dronów i systemów uzbrojenia.
Szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper podkreśliła, że Londyn nie zamierza biernie przyglądać się eskalacji agresji ze strony Moskwy. – Putin kontynuuje swoją barbarzyńską inwazję na Ukrainę i lekkomyślnie wysyła drony w przestrzeń powietrzną NATO. To pokazuje jego całkowity brak szacunku dla suwerenności państw – oświadczyła.
Spotkanie w Kijowie
Cooper wkrótce uda się do Kijowa, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Celem wizyty jest zamanifestowanie solidarności Wielkiej Brytanii z Ukrainą i podkreślenie, że Londyn będzie konsekwentnie wspierał Ukraińców w walce z rosyjskim terrorem.
Rosyjska eskalacja
Brytyjskie MSZ przypomniało, że tylko w lipcu Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie ponad 6500 dronów i pocisków, co oznacza dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. – Putin intensyfikuje działania wojenne, terroryzuje Ukraińców rakietami i dronami oraz zabija niewinnych cywilów – podkreślono w komunikacie.
Polska reaguje na naruszenia przestrzeni powietrznej
W nocy z wtorku na środę 21 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną podczas ataku na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne RSZ natychmiast uruchomiło procedury obronne, a maszyny, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że działania te miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i utrzymanie integralności terytorialnej Polski.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.