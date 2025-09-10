Lotnisko Chopina sparaliżowane! Wojsko przejęło przestrzeń powietrzną. Trzaskowski apeluje o spokój

10 września 2025 07:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zaskakujące informacje płyną z Warszawy. W związku z poważnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, Wojsko Polskie podjęło działania operacyjne. Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jednym z efektów tych działań jest czasowe wyłączenie z ruchu lotniska Okęcie – najważniejszego portu lotniczego w Polsce.

Trwa operacja wojskowa – sytuacja jest poważna

Choć nie ujawniono pełnych szczegółów, wiadomo już, że incydenty z udziałem niezidentyfikowanych obiektów latających zmusiły wojsko do czasowego przejęcia kontroli nad przestrzenią powietrzną. W efekcie wiele samolotów zostało przekierowanych, a starty i lądowania z Lotniska Chopina wstrzymano.

Prezydent apeluje do mieszkańców i pasażerów

W oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski zaapelował do obywateli o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów państwowych oraz o zachowanie spokoju i ostrożności. Podkreślił, że sytuacja jest dynamiczna i służby działają na najwyższych obrotach, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stolicy i całego kraju.

Co wiemy na ten moment?

  • Wojsko Polskie prowadzi działania operacyjne w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej.

  • Lotnisko Chopina w Warszawie zostało czasowo wyłączone z użytku.

  • Apeluje się o unikanie dezinformacji i zachowanie spokoju.

  • Szczegóły operacji mają zostać ujawnione w najbliższych godzinach.

Co to oznacza dla obywateli?

Jeśli masz zaplanowany lot lub przebywasz w pobliżu warszawskiego lotniska – sprawdź aktualne informacje bezpośrednio na stronie lotniska lub skontaktuj się z linią lotniczą. W razie podejrzanych obserwacji – natychmiast kontaktuj się ze służbami, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

