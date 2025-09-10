Lotnisko Chopina sparaliżowane! Wojsko przejęło przestrzeń powietrzną. Trzaskowski apeluje o spokój
Zaskakujące informacje płyną z Warszawy. W związku z poważnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, Wojsko Polskie podjęło działania operacyjne. Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jednym z efektów tych działań jest czasowe wyłączenie z ruchu lotniska Okęcie – najważniejszego portu lotniczego w Polsce.
Trwa operacja wojskowa – sytuacja jest poważna
Choć nie ujawniono pełnych szczegółów, wiadomo już, że incydenty z udziałem niezidentyfikowanych obiektów latających zmusiły wojsko do czasowego przejęcia kontroli nad przestrzenią powietrzną. W efekcie wiele samolotów zostało przekierowanych, a starty i lądowania z Lotniska Chopina wstrzymano.
Prezydent apeluje do mieszkańców i pasażerów
W oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski zaapelował do obywateli o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów państwowych oraz o zachowanie spokoju i ostrożności. Podkreślił, że sytuacja jest dynamiczna i służby działają na najwyższych obrotach, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stolicy i całego kraju.
Co wiemy na ten moment?
-
Wojsko Polskie prowadzi działania operacyjne w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej.
-
Lotnisko Chopina w Warszawie zostało czasowo wyłączone z użytku.
-
Apeluje się o unikanie dezinformacji i zachowanie spokoju.
-
Szczegóły operacji mają zostać ujawnione w najbliższych godzinach.
Co to oznacza dla obywateli?
Jeśli masz zaplanowany lot lub przebywasz w pobliżu warszawskiego lotniska – sprawdź aktualne informacje bezpośrednio na stronie lotniska lub skontaktuj się z linią lotniczą. W razie podejrzanych obserwacji – natychmiast kontaktuj się ze służbami, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.