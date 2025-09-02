Lotnisko Warszawa-Radom częściowo wznowiło działalność. Starty i lądowania pod kontrolą techników
Lotnisko Warszawa-Radom zostało ponownie uruchomione w poniedziałek 1 września 2025 roku o godzinie 17:00, jednak operacje odbywają się z ograniczeniami technicznymi dotyczącymi pasa startowego. Informację przekazały Polskie Porty Lotnicze w oficjalnym komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych.
Wznowienie pracy z zachowaniem ostrożności
Przywrócenie operacyjności portu lotniczego było możliwe dzięki przeprowadzeniu kompleksowej analizy stanu technicznego pasa startowego oraz całej infrastruktury lotniskowej. Eksperci z Polskich Portów Lotniczych oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów opracowali plan działania, który umożliwił realizację pierwszego etapu napraw i przeglądów. W kolejnych tygodniach planowane są dalsze prace zmierzające do pełnego przywrócenia funkcjonalności lotniska.
Loty pod ścisłym nadzorem technicznym
Udostępniona infrastruktura lotniska została dopuszczona do użytkowania wyłącznie pod stałym nadzorem służb technicznych. Wszystkie decyzje dotyczące wykonywania poszczególnych lotów podejmowane są przez linie lotnicze. Zarządca lotniska apeluje do pasażerów o samodzielne sprawdzanie statusu swoich rejsów bezpośrednio u przewoźników.
Priorytetem bezpieczeństwo
Przedstawiciele lotniska zapewniają, że podejmowane działania mają na celu zagwarantowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. „Każda operacja odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów. Nasza infrastruktura jest stale monitorowana przez wyspecjalizowane służby” – czytamy w oświadczeniu lotniska.
Aktualne informacje na bieżąco
Na stronie internetowej portu publikowane są bieżące aktualizacje związane z funkcjonowaniem lotniska. Pasażerowie planujący podróże z Radomia proszeni są o śledzenie komunikatów i kontakt z przewoźnikami w sprawie ewentualnych zmian w rozkładach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.