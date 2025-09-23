Loty wstrzymane, pasażerowie uziemieni. Drony sparaliżowały lotniska w Europie

23 września 2025 07:27 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Drony sparaliżowały ruch lotniczy w Kopenhadze i Oslo. Na kilka godzin wstrzymano starty i lądowania, a policja w obu krajach wszczęła śledztwa, sprawdzając, czy incydenty były ze sobą powiązane.

Lotniska w Kopenhadze i Oslo przeżyły niespokojną noc. Ruch został wstrzymany na kilka godzin po tym, jak nad pasami startowymi zauważono duże drony. Oba kraje wszczęły śledztwa i badają, czy incydenty mogły być ze sobą powiązane.

Kopenhaga pod obserwacją dronów

We wtorek rano kopenhaskie lotnisko wznowiło pracę po około czterech godzinach przerwy. Powodem było pojawienie się w przestrzeni powietrznej co najmniej dwóch dużych dronów. Policja nie potrafiła określić ich dokładnej liczby ani miejsca, z którego wystartowały. – Obiekty zniknęły same – przyznał Jakob Hansen z kopenhaskiej policji.

Do akcji włączyły się służby specjalne PET oraz duńskie siły zbrojne. Funkcjonariusze nie wykluczają, że drony mogły być użyte celowo w celu zakłócenia pracy lotniska. Pasażerowie zostali poproszeni o śledzenie komunikatów przewoźników, bo możliwe są opóźnienia i odwołania lotów.

Równoczesny incydent w Norwegii

W niemal tym samym czasie ruch został sparaliżowany także na lotnisku Gardermoen w Oslo. Policja poinformowała o obserwacji drona, który zmusił kontrolerów do wstrzymania lotów na kilka godzin. Część maszyn przekierowano do innych portów. – Podjęliśmy działania, aby spróbować zlokalizować tego drona, ale jak dotąd nie udało się ustalić, kto jest jego operatorem – powiedział Gisle Sveen, kierownik operacyjny norweskiej policji.

Śledztwa i możliwe powiązania

Policje obu krajów współpracują przy wyjaśnieniu sprawy. Duńscy i norwescy funkcjonariusze analizują, czy incydenty były ze sobą skoordynowane. Zarówno w Kopenhadze, jak i w Oslo zagrożenie minęło samoistnie, ale eksperci ostrzegają, że takie zdarzenia pokazują podatność lotnisk na zakłócenia ze strony nielegalnych dronów.

