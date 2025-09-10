Loty znowu wystartowały! Operacje na Okęciu, w Modlinie i Rzeszowie wznowione. Ważny komunikat ULC

10 września 2025 08:05 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Po chwilowym wstrzymaniu ruchu lotniczego spowodowanym działaniami Wojska Polskiego, Urząd Lotnictwa Cywilnego oficjalnie poinformował o wznowieniu operacji lotniczych na wszystkich kluczowych lotniskach w kraju. Komunikat pojawił się o godz. 17:00 i dotyczy:

Fot. Warszawa w Pigułce

  • Lotniska Chopina w Warszawie,

  • Lotniska w Modlinie,

  • Lotniska w Rzeszowie.

Loty wracają, ale sprawdzaj status

ULC podkreśla, że mimo przywrócenia lotów, sytuacja może ulegać dynamicznym zmianom. Pasażerowie proszeni są o regularne sprawdzanie statusu swoich rejsów na stronach internetowych lotnisk lub u konkretnych przewoźników.

Kontekst sytuacji

Wcześniej przestrzeń powietrzna nad centralną i wschodnią Polską została chwilowo zablokowana z powodu wtargnięcia niezidentyfikowanych obiektów, które – jak podają źródła wojskowe – mogły być dronami. Wojsko przeprowadziło operację zabezpieczającą, a porty lotnicze zostały czasowo zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

Co dalej? Monitoruj sytuację i nie panikuj

Na ten moment nie ma informacji o zagrożeniu dla ludności cywilnej. Służby pozostają w gotowości, a działania NATO oraz Wojska Polskiego są w toku. Bezpieczeństwo operacji lotniczych zostało przywrócone.

Co to oznacza dla pasażerów?

  • Loty z Warszawy, Modlina i Rzeszowa są już realizowane.

  • Nadal mogą występować opóźnienia i zmiany w siatce połączeń.

  • Warto na bieżąco sprawdzać status lotu na stronie lotniska oraz u przewoźnika.

