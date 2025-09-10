Loty znowu wystartowały! Operacje na Okęciu, w Modlinie i Rzeszowie wznowione. Ważny komunikat ULC
Po chwilowym wstrzymaniu ruchu lotniczego spowodowanym działaniami Wojska Polskiego, Urząd Lotnictwa Cywilnego oficjalnie poinformował o wznowieniu operacji lotniczych na wszystkich kluczowych lotniskach w kraju. Komunikat pojawił się o godz. 17:00 i dotyczy:
❗️Informujemy, że wznowiono operacje lotnicze na lotniskach @ChopinAirport , @LotniskoRzeszow @WMI_Airport
Bardzo prosimy o sprawdzanie aktualnego statusu lotów na stronach lotnisk, natomiast szczegółowe informacje na temat lotu uzyskają Państwo bezpośrednio u przewoźników…
Lotniska Chopina w Warszawie,
Lotniska w Modlinie,
Lotniska w Rzeszowie.
Loty wracają, ale sprawdzaj status
ULC podkreśla, że mimo przywrócenia lotów, sytuacja może ulegać dynamicznym zmianom. Pasażerowie proszeni są o regularne sprawdzanie statusu swoich rejsów na stronach internetowych lotnisk lub u konkretnych przewoźników.
Kontekst sytuacji
Wcześniej przestrzeń powietrzna nad centralną i wschodnią Polską została chwilowo zablokowana z powodu wtargnięcia niezidentyfikowanych obiektów, które – jak podają źródła wojskowe – mogły być dronami. Wojsko przeprowadziło operację zabezpieczającą, a porty lotnicze zostały czasowo zamknięte ze względów bezpieczeństwa.
Co dalej? Monitoruj sytuację i nie panikuj
Na ten moment nie ma informacji o zagrożeniu dla ludności cywilnej. Służby pozostają w gotowości, a działania NATO oraz Wojska Polskiego są w toku. Bezpieczeństwo operacji lotniczych zostało przywrócone.
Co to oznacza dla pasażerów?
Loty z Warszawy, Modlina i Rzeszowa są już realizowane.
Nadal mogą występować opóźnienia i zmiany w siatce połączeń.
Warto na bieżąco sprawdzać status lotu na stronie lotniska oraz u przewoźnika.
