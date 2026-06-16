Ludzie wynoszą całymi koszami. W Biedronce gigantyczny rabat. Sprawdziliśmy w Warszawie
Dzisiejszy paragon z Biedronki robi wrażenie: Krówka Mleczna w słoiku 250 gramów, w regularnej cenie 18,99 złotych, dostępna dziś za niespełna 5 złotych. Rabat sięga 74 procent. Klienci, którzy trafią na tę ofertę, mogą wynosić słoiki koszami – i byłoby to w pełni uzasadnione ekonomicznie. Sprawdziliśmy w Warszawie i ludzie wynoszą całymi koszami.
Co pokazuje paragon z dziś
Dokument z 16 czerwca 2026 roku, godzina 14:55, sklep Jeronimo Martins Polska (Biedronka), Warszawa. Na paragonie widnieją 2 pozycje identycznego produktu: Krówka Mleczna Słoik 250g w cenie regularnej 18,99 złotych. Przy pierwszej pozycji system naliczył rabat 14,00 złotych, przy drugiej – 13,99 złotych. Efekt: słoik numer jeden kosztował 4,99 zł, słoik numer dwa – 5,00 złotych. Łącznie za 2 słoiki zapłacono 9,99 złotych. Bez promocji ta sama para kosztowałaby 37,98 złotych – oszczędność to 27,99 złotych, czyli prawie 74 procent.
Dla porównania: słoik krówek 250 gramów w tej cenie to mniej niż bilet autobusowy w Warszawie. Regularna cena na poziomie 18,99 złotych plasuje produkt wyraźnie w segmencie premium wśród słodyczy sklepowych.
Czy to promocja ogólnopolska – i jak to sprawdzić?
Paragon pochodzi z jednej placówki w Kostrzynie – to nie jest automatycznie potwierdzenie, że identyczna cena obowiązuje w każdym sklepie sieci w Polsce. Promocje Biedronki bywają lokalne, regionalne lub ograniczone do konkretnych placówek, zwłaszcza gdy dotyczą produktów wyprzedażowych lub akcji sprzedaży na zapasach magazynowych. Warto jednak sprawdzić – mechanizm jest prosty: aktualna gazetka i promocje tygodnia są dostępne w aplikacji Biedronka oraz na biedronka.pl. Jeśli promocja obowiązuje szerzej, znajdziesz ją tam lub przy wejściu do sklepu na ekranie lub plakacie.
Krówka Mleczna w słoiku to jeden z flagowych wyrobów tej kategorii – produkt z rozpoznawalną marką i lojalną grupą klientów, którzy przy tak agresywnej obniżce rzeczywiście skłonni są zaopatrzyć się z dużym zapasem.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli masz Biedronkę w pobliżu?
Warto dziś sprawdzić w swojej najbliższej placówce, czy promocja na Krówkę Mleczną Słoik 250g jest aktywna – wystarczy spojrzeć na cenę przy półce lub zeskanować kod produktu w aplikacji. Jeśli cena rzeczywiście wynosi poniżej 5 złotych, macie do czynienia z jedną z najgłębszych obniżek na produkty słodycze w dużej sieci handlowej w tym sezonie. Bez limitu – lub do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.