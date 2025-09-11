Macron po rozmowie z Tuskiem i NATO grzmi. Chodzi o Polskę
Prezydent Francji Emmanuel Macron zabrał głos po bezprecedensowym incydencie, w którym rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak poinformował, odbył pilne rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem oraz sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.
I just spoke with the Polish Prime Minister and with the NATO Secretary General following the incursion of several Russian drones into Polish airspace.
These incursions are intolerable and provide yet another demonstration of Russia’s escalatory posture.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2025
Macron: to dowód na eskalację Rosji
Macron stanowczo ocenił, że takie działania Moskwy są nie do przyjęcia i stanowią kolejny dowód na eskalacyjną politykę Kremla. – „Te wtargnięcia są niedopuszczalne i pokazują po raz kolejny eskalacyjne nastawienie Rosji” – zaznaczył francuski przywódca.
Pełne wsparcie dla Polski
Prezydent Francji podkreślił, że Paryż całkowicie wspiera Warszawę i jest gotów wzmocnić zaangażowanie w obronę polskiego nieba. – „Powtórzyłem pełne wsparcie Francji dla Polski i podkreśliłem naszą gotowość do dalszego wzmacniania polskiej obrony powietrznej oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO” – napisał Macron.
NATO reaguje
Deklaracje francuskiego prezydenta wpisują się w szereg reakcji płynących z całego świata. Incydent z rosyjskimi dronami wywołał zdecydowane odpowiedzi zarówno w Warszawie, jak i w stolicach sojuszniczych. NATO potwierdziło, że jest w stałym kontakcie z polskimi władzami i monitoruje rozwój sytuacji.
Co to oznacza dla Polski?
Polska już wcześniej podejmowała kroki w celu wzmocnienia obrony powietrznej, jednak wydarzenia ostatnich dni mogą przyspieszyć decyzje o jeszcze większym wsparciu ze strony sojuszników. Eksperci nie mają wątpliwości – każde takie naruszenie przestrzeni powietrznej to test nie tylko dla Warszawy, ale i całego NATO.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.