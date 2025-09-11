Macron po rozmowie z Tuskiem i NATO grzmi. Chodzi o Polskę

11 września 2025 08:40

Prezydent Francji Emmanuel Macron zabrał głos po bezprecedensowym incydencie, w którym rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak poinformował, odbył pilne rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem oraz sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Macron: to dowód na eskalację Rosji

Macron stanowczo ocenił, że takie działania Moskwy są nie do przyjęcia i stanowią kolejny dowód na eskalacyjną politykę Kremla. – „Te wtargnięcia są niedopuszczalne i pokazują po raz kolejny eskalacyjne nastawienie Rosji” – zaznaczył francuski przywódca.

Pełne wsparcie dla Polski

Prezydent Francji podkreślił, że Paryż całkowicie wspiera Warszawę i jest gotów wzmocnić zaangażowanie w obronę polskiego nieba. – „Powtórzyłem pełne wsparcie Francji dla Polski i podkreśliłem naszą gotowość do dalszego wzmacniania polskiej obrony powietrznej oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO” – napisał Macron.

NATO reaguje

Deklaracje francuskiego prezydenta wpisują się w szereg reakcji płynących z całego świata. Incydent z rosyjskimi dronami wywołał zdecydowane odpowiedzi zarówno w Warszawie, jak i w stolicach sojuszniczych. NATO potwierdziło, że jest w stałym kontakcie z polskimi władzami i monitoruje rozwój sytuacji.

Co to oznacza dla Polski?

Polska już wcześniej podejmowała kroki w celu wzmocnienia obrony powietrznej, jednak wydarzenia ostatnich dni mogą przyspieszyć decyzje o jeszcze większym wsparciu ze strony sojuszników. Eksperci nie mają wątpliwości – każde takie naruszenie przestrzeni powietrznej to test nie tylko dla Warszawy, ale i całego NATO.

