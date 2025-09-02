Makabryczne odkrycie. Zwłoki kobiety na klatce schodowej, zatrzymano mężczyznę

We wtorkowy poranek w centrum Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia. Na klatce schodowej jednej z kamienic przy ulicy Skorupki znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

Tragiczne znalezisko o poranku

Zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie wpłynęło do służb kilka minut po godzinie szóstej. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz ratowników medycznych. Niestety, życia 44-latki nie udało się uratować. Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta nie była mieszkanką kamienicy, w której odnaleziono ciało.

Policja i prokuratura badają sprawę

Na miejscu pracują technicy kryminalistyczni, którzy zabezpieczają ślady. Ciało zostało przekazane do sekcji zwłok, a jej wyniki mają dać odpowiedź, jaka była przyczyna śmierci. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzone są czynności, które mają wyjaśnić okoliczności tragedii.

Zatrzymano 48-latka

W związku ze sprawą policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. Na razie nie usłyszał zarzutów, jednak śledczy nie wykluczają, że mogło dojść do zabójstwa. Prokuratura nie ujawnia obecnie szczegółów postępowania.

