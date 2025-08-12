Mało kto wie o tym zasiłku! Nawet 823 zł miesięcznie po utracie pracy
Utrata pracy to dla wielu osób moment pełen stresu i niepewności. W takiej sytuacji warto wiedzieć, że w Polsce istnieje mało znany zasiłek, który może realnie pomóc w utrzymaniu domowego budżetu. Dzięki podwyższonym progom dochodowym w 2025 roku więcej osób niż dotychczas może się o niego ubiegać.
Wielu Polaków wciąż nie wie o tym zasiłku. To dodatkowa pomoc po utracie pracy
Utrata pracy to moment, który często wiąże się z długotrwałym stresem i poczuciem destabilizacji. Tracąc źródło dochodu, wiele osób musi mierzyć się nie tylko z emocjami, ale też z realnym zagrożeniem utraty płynności finansowej. W takich sytuacjach warto wiedzieć o świadczeniu, które może znacząco pomóc w przetrwaniu trudnego okresu.
Wsparcie po utracie pracy
Nagłe zwolnienie, niezależnie od stażu pracy, potrafi zachwiać poczuciem bezpieczeństwa. Dla wielu to nie tylko problem ekonomiczny, ale także utrata codziennej rutyny, kontaktów i poczucia tożsamości związanej z wykonywaną profesją. Stres pogłębia się, gdy sytuacja finansowa zaczyna stawać się krytyczna.
Na to, jak radzimy sobie po utracie pracy, wpływają zarówno czynniki obiektywne – takie jak wiek, długość bezrobocia czy sytuacja na rynku pracy – jak i subiektywne, np. cechy osobowości, umiejętność radzenia sobie w kryzysie oraz posiadanie wsparcia bliskich.
Zasiłek okresowy – kto może go dostać
Jednym z mniej znanych świadczeń jest zasiłek okresowy, przyznawany przez pomoc społeczną osobom lub rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – spowodowanej np. bezrobociem, chorobą czy niepełnosprawnością. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Od 1 stycznia 2025 roku progi te zostały podniesione i wynoszą:
- 1010 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
- 823 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie.
Świadczenie przysługuje, gdy miesięczny dochód netto nie przekracza wskazanych kwot. Może z niego skorzystać m.in. osoba, która nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub już go wyczerpała, a jej dochody spadły poniżej ustawowego minimum.
Ile wynosi zasiłek w 2025 roku
Kwota zasiłku ustalana jest indywidualnie – zależy od różnicy między obowiązującym kryterium dochodowym a realnym dochodem wnioskodawcy. W przypadku osoby samotnej świadczenie może wynieść maksymalnie tyle, ile wynosi kryterium dochodowe dla tej grupy.
Dla rodzin wysokość oblicza się, mnożąc 823 zł przez liczbę członków gospodarstwa, a następnie odejmując sumę ich faktycznych dochodów. Minimalna kwota zasiłku to 20 zł miesięcznie, a jednocześnie nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między kryterium a dochodem.
Jak złożyć wniosek o zasiłek okresowy
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub drogą elektroniczną.
Do dokumentów trzeba dołączyć m.in.:
- potwierdzenie wysokości dochodów wszystkich członków rodziny z ostatniego miesiąca,
- decyzje z ZUS, zaświadczenia z urzędu pracy, wyciągi bankowe,
- dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub społeczną, jeśli mają wpływ na prawo do świadczenia,
- ewentualne umowy najmu czy rachunki za media.
Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, aby ocenić faktyczną sytuację życiową i podjąć decyzję o przyznaniu zasiłku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.