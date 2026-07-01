Mały kangur biegał po Warszawie. Mieszkańcy ruszyli na pomoc

1 lipca 2026 13:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy przecierali oczy ze zdumienia. W rejonie Wału Miedzeszyńskiego, w okolicach ulicy Romantycznej, znaleziono… małego kangura. Zwierzę zostało szybko zabezpieczone, a dzięki błyskawicznej reakcji mieszkańców udało się zorganizować pomoc.

Kangur w trawie fot. Pixabay
Kangur w trawie fot. Pixabay

Kangurek znaleziony przy Wale Miedzeszyńskim

Informacja o nietypowym znalezisku pojawiła się w mediach społecznościowych. Jak przekazano, mały kangur został odnaleziony w okolicy ulicy Romantycznej i trafił pod opiekę osób znajdujących się w serwisie rowerowym przy ul. Romantycznej 8.

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Mieszkańcy natychmiast rozpoczęli poszukiwania właściciela zwierzęcia.

Mieszkańcy szybko wskazali, skąd mógł uciec

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Część osób zwracała uwagę, że kangur prawdopodobnie pochodzi z prywatnej hodowli lub mini zoo przy ulicy Odrębnej, gdzie przebywają egzotyczne zwierzęta.

Jeden z mieszkańców zasugerował również kontakt z ośrodkiem Alpaki Warszawa MiniZoo – Ośrodek Zooterapii „Przyjaźń”, który znajduje się w tej części stolicy.

Pomoc nadeszła bardzo szybko

Jak poinformowali uczestnicy internetowej dyskusji, po zgłoszeniu sprawy natychmiast podjęto działania. W komentarzach pojawiła się informacja, że osoby z ośrodka przyjechały na miejsce, aby odebrać zwierzę.

Chwilę później potwierdzono, że odbiór kangurka właśnie trwa.

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Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji osób, które zauważyły zwierzę, oraz mieszkańców, którzy błyskawicznie pomogli ustalić, skąd mogło pochodzić.

Choć widok kangura spacerującego po Warszawie należy do prawdziwych rzadkości, tym razem historia zakończyła się bezpiecznie. Wszystko wskazuje na to, że mały uciekinier wkrótce wróci do miejsca, z którego się oddalił.

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