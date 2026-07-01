Mały kangur biegał po Warszawie. Mieszkańcy ruszyli na pomoc
Mieszkańcy Warszawy przecierali oczy ze zdumienia. W rejonie Wału Miedzeszyńskiego, w okolicach ulicy Romantycznej, znaleziono… małego kangura. Zwierzę zostało szybko zabezpieczone, a dzięki błyskawicznej reakcji mieszkańców udało się zorganizować pomoc.
Kangurek znaleziony przy Wale Miedzeszyńskim
Informacja o nietypowym znalezisku pojawiła się w mediach społecznościowych. Jak przekazano, mały kangur został odnaleziony w okolicy ulicy Romantycznej i trafił pod opiekę osób znajdujących się w serwisie rowerowym przy ul. Romantycznej 8.
Mieszkańcy natychmiast rozpoczęli poszukiwania właściciela zwierzęcia.
Mieszkańcy szybko wskazali, skąd mógł uciec
Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Część osób zwracała uwagę, że kangur prawdopodobnie pochodzi z prywatnej hodowli lub mini zoo przy ulicy Odrębnej, gdzie przebywają egzotyczne zwierzęta.
Jeden z mieszkańców zasugerował również kontakt z ośrodkiem Alpaki Warszawa MiniZoo – Ośrodek Zooterapii „Przyjaźń”, który znajduje się w tej części stolicy.
Pomoc nadeszła bardzo szybko
Jak poinformowali uczestnicy internetowej dyskusji, po zgłoszeniu sprawy natychmiast podjęto działania. W komentarzach pojawiła się informacja, że osoby z ośrodka przyjechały na miejsce, aby odebrać zwierzę.
Chwilę później potwierdzono, że odbiór kangurka właśnie trwa.
Szczęśliwy finał nietypowej historii
Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji osób, które zauważyły zwierzę, oraz mieszkańców, którzy błyskawicznie pomogli ustalić, skąd mogło pochodzić.
Choć widok kangura spacerującego po Warszawie należy do prawdziwych rzadkości, tym razem historia zakończyła się bezpiecznie. Wszystko wskazuje na to, że mały uciekinier wkrótce wróci do miejsca, z którego się oddalił.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.