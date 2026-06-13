Mandat za koszenie własnego trawnika? W tych sytuacjach to możliwe
Koszenie trawnika na własnej posesji wydaje się całkowicie legalne i bezpieczne. Niewielu właścicieli domów wie jednak, że w określonych sytuacjach zwykła praca w ogrodzie może zakończyć się mandatem lub nawet grzywną sięgającą 5 tys. zł. Wszystko zależy od tego, kiedy uruchomimy kosiarkę i czy nie zakłócimy spokoju sąsiadów.
Nawet 5 tys. zł kary za koszenie trawy. W tych godzinach lepiej nie uruchamiać kosiarki
Koszenie trawnika na własnej posesji wielu właścicielom domów wydaje się zwykłą, codzienną czynnością. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w określonych sytuacjach może ona zakończyć się mandatem, a nawet wysoką grzywną. W skrajnych przypadkach kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Wszystko zależy od tego, kiedy i w jakich okolicznościach wykonywane są prace ogrodowe.
Na własnej działce nie wszystko wolno
W Polsce od lat funkcjonuje przekonanie, że właściciel posesji może swobodnie wykonywać wszelkie prace na swoim terenie. Dotyczy to również koszenia trawy. W praktyce przepisy nie zakazują koszenia w konkretnych dniach tygodnia, jednak przewidują odpowiedzialność za skutki takich działań.
Eksperci przypominają, że nie istnieje ogólnokrajowy zakaz koszenia trawy w niedziele lub święta. Problem pojawia się wtedy, gdy hałas generowany przez kosiarkę zakłóca spokój sąsiadów lub narusza porządek publiczny. W takich sytuacjach interweniować mogą straż miejska lub policja.
Właściciele nieruchomości często zapominają również, że na wielu osiedlach obowiązują dodatkowe regulaminy wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni. Mogą one określać godziny, w których dozwolone jest wykonywanie głośnych prac remontowych i ogrodowych.
Kiedy można dostać mandat?
Najwięcej problemów pojawia się podczas wykonywania hałaśliwych prac w godzinach nocnych lub bardzo wcześnie rano. Jeśli sąsiedzi uznają, że dochodzi do zakłócania spokoju, mogą zgłosić sprawę odpowiednim służbom.
Podstawą do ukarania może być art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń dotyczący zakłócania spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego. W zależności od okoliczności sprawa może zakończyć się mandatem albo skierowaniem do sądu.
W przypadku postępowania sądowego grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł. Wysokość kary zależy od skali naruszenia oraz okoliczności konkretnej sprawy.
Nie tylko hałas może być problemem
Mandat grozi również wtedy, gdy podczas prac ogrodowych dochodzi do uszkodzenia roślinności objętej ochroną lub zniszczenia zieleni znajdującej się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Zgodnie z art. 144 Kodeksu wykroczeń osoba niszcząca lub uszkadzająca roślinność na takich terenach może zostać ukarana grzywną do 1000 zł lub karą nagany. W niektórych sytuacjach sąd może dodatkowo orzec obowiązek naprawienia szkody.
Jak uniknąć problemów?
Najprostszym rozwiązaniem jest wykonywanie prac ogrodowych w rozsądnych godzinach. Choć przepisy nie wskazują konkretnych przedziałów czasowych dla koszenia trawy, eksperci zalecają unikanie hałaśliwych prac w godzinach nocnych oraz bardzo wczesnym rankiem.
Przed rozpoczęciem prac warto również sprawdzić regulaminy obowiązujące na osiedlu lub we wspólnocie mieszkaniowej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych konfliktów z sąsiadami oraz interwencji służb.
Ostrożność należy zachować także podczas pielęgnacji zieleni w pobliżu drzew, krzewów i terenów objętych ochroną. Nieumiejętne wykonywanie prac może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych.
Warszawa i duże miasta szczególnie narażone na konflikty
W dużych miastach, takich jak Warszawa, problem hałaśliwych prac ogrodowych pojawia się szczególnie często. Gęsta zabudowa sprawia, że odgłos kosiarek czy innych urządzeń jest bardziej odczuwalny dla sąsiadów niż na terenach wiejskich.
To właśnie w miastach najczęściej dochodzi do zgłoszeń dotyczących zakłócania spokoju podczas weekendów oraz dni wolnych od pracy. Dlatego warto zachować rozsądek i planować prace ogrodowe w godzinach najmniej uciążliwych dla otoczenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
• W Polsce nie ma zakazu koszenia trawy w niedziele i święta.
• Mandat lub grzywna mogą grozić za zakłócanie spokoju sąsiadów.
• W skrajnych przypadkach kara może wynieść nawet 5 tys. zł.
• Warto sprawdzić lokalne regulaminy wspólnot i spółdzielni.
• Najbezpieczniej wykonywać hałaśliwe prace w ciągu dnia i unikać godzin nocnych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.