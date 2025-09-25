Mandaty, które czyhają na każdego. Nawet 5000 zł kary za drobiazg!
W Polsce rośnie liczba mandatów i kar nakładanych na osoby, które często nawet nie wiedziały, że łamią przepisy. Kontrole są coraz częstsze, przepisy bardziej rygorystyczne, a grzywny mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Co istotne – brak wiedzy o obowiązkach nie chroni przed mandatem.
1. Opłata za śmieci – kara do 5800 zł
Każdy właściciel nieruchomości musi złożyć i aktualizować deklarację śmieciową. Jeśli tego nie zrobi, poda błędne dane lub zapomni o aktualizacji, gmina może nałożyć grzywnę do 5000 zł, a dodatkowo sama ustali wysokość opłaty – zwykle wyższą, niż normalna. Coraz częściej samorządy weryfikują to na podstawie meldunków czy danych z ZUS.
2. Brak przeglądu technicznego auta – od 1500 zł wzwyż
Jazda bez ważnego badania technicznego oznacza od razu 1500 zł mandatu. Policjant ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny, a w niektórych przypadkach samochód może zostać odholowany. Od 2024 roku kary mogą być nakładane automatycznie – system CEPiK wykryje pojazdy bez ważnego przeglądu i poinformuje o tym właściciela.
3. Brak zgłoszenia pieca do CEEB – grzywna do 5000 zł
Obowiązek zgłoszenia źródła ciepła dotyczy wszystkich, którzy posiadają piece węglowe, kominki, kotły gazowe czy pompy ciepła. Brak deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków może skończyć się karą do 5000 zł.
4. Brak tabliczki z numerem domu – do 250 zł
Choć wydaje się to drobnostką, brak numeru porządkowego na budynku lub ogrodzeniu jest wykroczeniem. Za takie zaniedbanie można otrzymać mandat od 20 do 250 zł. Sprawdzają to najczęściej urzędnicy lub straż gminna.
Inne częste mandaty, które mogą spotkać każdego:
-
brak odśnieżenia chodnika przy posesji – do 500 zł,
-
brak segregacji odpadów – podwójna stawka za wywóz,
-
nielegalna wycinka drzew – od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy.
Wnioski
Większość takich kar nie wynika ze złej woli, ale z niewiedzy lub zwykłego przeoczenia. Niestety, przepisy nie pozostawiają miejsca na tłumaczenia – odpowiedzialność spoczywa na obywatelu. Dlatego warto pilnować terminów i znać lokalne regulacje, aby uniknąć kosztownych konsekwencji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.