Manowska przechodzi do ofensywy? Jej plan może zmienić polskie sądy
Małgorzata Manowska wzywa do zwołania „okrągłego stołu”, by zakończyć wieloletni kryzys w wymiarze sprawiedliwości. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego apeluje o dialog wszystkich sił politycznych, podkreślając, że bez kompromisu i zmian ustrojowych Polska nie wyjdzie z prawnego impasu.
Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, zaproponowała zwołanie „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli wszystkich sił politycznych, prezydenta oraz rządu, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie trwającego od lat kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. W liście skierowanym m.in. do Karola Nawrockiego, Donalda Tuska i Szymona Hołowni podkreśliła, że władza sądownicza nie jest w stanie samodzielnie wyjść z impasu, a konieczny jest dialog i kompromisowe rozwiązania ustrojowe.
Prezes SN wskazała, że kluczowe sporne kwestie dotyczą m.in. kształtu Krajowej Rady Sądownictwa, powołań sędziowskich dokonywanych od czasów PRL po obecną KRS ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 r., a także obsady wolnych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym. Jej zdaniem, szybka poprawa sytuacji jest możliwa, jeśli wszystkie środowiska polityczne wykażą dobrą wolę.
Manowska wyraziła poparcie dla inicjatywy prezydenta Nawrockiego, który zaproponował powołanie przy Kancelarii Prezydenta RP Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa – forum eksperckiej debaty ponad podziałami. Zaznaczyła jednak, że rozwiązania powinny uwzględniać wytyczne sądów europejskich, jednocześnie chroniąc suwerenność Polski w organizacji sądownictwa.
Propozycja „okrągłego stołu” pojawia się w czasie, gdy Trybunał Stanu przygotowuje się do rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej, a spór o KRS pozostaje jednym z najostrzejszych konfliktów ustrojowych w Polsce.
