Marta Kaczyńska grzmi ws. szkół. „Wypisujcie dzieci natychmiast!”
Marta Kaczyńska dołączyła do krytyków edukacji zdrowotnej w szkołach. W mediach społecznościowych zaapelowała do rodziców, by wypisywali dzieci z nowych zajęć, powołując się na ostrzeżenia Ordo Iuris i amerykańskich działaczy.
Marta Kaczyńska przeciw edukacji zdrowotnej. „Wypisujcie dzieci”
Wokół nowego przedmiotu szkolnego, edukacji zdrowotnej, narasta coraz większa burza polityczna i społeczna. Głos w sprawie zabrała Marta Kaczyńska, córka śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która w mediach społecznościowych zaapelowała do rodziców, by wypisywali swoje dzieci z tych zajęć.
Apel Kaczyńskiej i głos Ordo Iuris
Kaczyńska udostępniła wpis Instytutu Ordo Iuris, ostrzegający przed wprowadzaną do szkół edukacją zdrowotną. Post zawierał także apel Tini Descovich, amerykańskiej działaczki i współzałożycielki organizacji Moms for Liberty, która zachęca rodziców do rezygnacji z udziału dzieci w podobnych zajęciach w USA.
„Amerykańskie ostrzeżenie dla Polaków: Wypisujcie dzieci z edukacji zdrowotnej – permisywna edukacja seksualna z ideologią gender krzywdzi dzieci” – głosi udostępniony wpis. Ordo Iuris zwróciło uwagę, że w programie edukacji zdrowotnej mają się pojawić elementy kompleksowej edukacji seksualnej, od lat krytykowanej przez środowiska konserwatywne.
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego
Nie tylko Kaczyńska sprzeciwia się nowemu przedmiotowi. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wypisał swojego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. „Każdy rodzic ma prawo chronić swoje dziecko przed treściami, które uznaje za nieodpowiednie” – napisał w oświadczeniu na platformie X, podkreślając prawo rodziców do decydowania o wychowaniu dzieci.
Odpowiedź minister edukacji
Na te działania zareagowała minister edukacji Barbara Nowacka. W jej ocenie decyzja prezydenta Nawrockiego to „sygnał braku zaufania do szkoły publicznej”. Szefowa resortu zapewniła, że edukacja zdrowotna ma charakter profilaktyczny i nie zawiera treści ideologicznych.
Nowacka wskazała, że celem zajęć jest przygotowanie uczniów do świadomego dbania o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, oraz przeciwdziałanie problemom takim jak uzależnienia czy choroby cywilizacyjne.
Narastający spór o edukację
Nowy przedmiot stał się kolejnym punktem zapalnym w polskiej debacie publicznej. Zwolennicy podkreślają, że edukacja zdrowotna ma pomóc młodzieży lepiej radzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami. Przeciwnicy ostrzegają jednak przed próbą wprowadzania do szkół treści związanych z zachodnią edukacją seksualną i postulują, by rodzice zachowali pełną kontrolę nad tym obszarem wychowania dzieci.
