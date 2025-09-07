Masło za pół ceny w Biedronce! Tylko w poniedziałek. Polacy ruszą po zapasy

7 września 2025

Już w najbliższy poniedziałek, 8 września, Biedronka przygotowała prawdziwy hit dla wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie kuchni bez masła. Klienci mogą kupić masło ekstra Mlekovita lub Wypasione za jedyne 4,75 zł za kostkę – to aż 50% taniej niż cena regularna! Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup sześciu sztuk oraz aktywna karta Moja Biedronka lub aplikacja mobilna.

3+3 gratis 

Mechanizm jest prosty: przy zakupie 6 opakowań – 3 płacisz, 3 otrzymujesz gratis. Promocja dotyczy masła ekstra Polskiego Mlekovita 200 g lub masła ekstra Wypasione 200 g. Cena regularna wynosi 9,49 zł, co przy aktualnej inflacji i rosnących kosztach życia czyni poniedziałkową promocję wyjątkowo atrakcyjną.

Warunki promocji:

  • obniżka obowiązuje tylko w poniedziałek, 8.09, do wyczerpania zapasów,

  • limit dzienny to 6 opakowań na kartę Moja Biedronka,

  • cena 4,75 zł dotyczy jednego opakowania przy zakupie 6 sztuk,

  • można mieszać dowolnie rodzaje masła objęte promocją.

Co to oznacza dla klienta?

Dla przeciętnej polskiej rodziny to szansa na uzupełnienie zapasów w korzystnej cenie. Masło to jeden z podstawowych produktów spożywczych, a przy tej promocji oszczędność sięga nawet 28 zł na jednym zakupie. Wielu klientów planuje już wyprawę do sklepu od samego rana – warto się pospieszyć, bo zainteresowanie będzie ogromne.

