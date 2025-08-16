Masowe kontrole. Polacy mogą dostać nawet 5 tys. zł mandatu – sprawdź, jak się zabezpieczyć
Właściciele domów i działek w całej Polsce muszą liczyć się z niezapowiedzianymi kontrolami urzędników. Samorządy sprawdzają teraz szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Urzędnicy kontrolują przede wszystkim umowy na wywóz nieczystości, częstotliwość opróżniania zbiorników i rachunki potwierdzające płatności. Brak kompletu dokumentów może skończyć się bardzo dotkliwą karą.
Surowe mandaty za brak dokumentów
Przepisy przewidują kary sięgające nawet 5 tys. zł dla osób prywatnych, jeśli okaże się, że nie mają podpisanej umowy z firmą wywożącą ścieki lub nie potrafią przedstawić dowodów opłat. Sankcje grożą również za utrudnianie pracy kontrolerów czy nielegalne wylewanie nieczystości. Warto dodać, że także gminy, które nie przeprowadzają takich inspekcji, mogą zostać obciążone grzywną – nawet do 50 tys. zł.
Jak przygotować się na wizytę urzędników?
Aby uniknąć przykrych konsekwencji, każdy właściciel powinien sprawdzić, czy jego zbiornik jest zgłoszony do gminnej ewidencji oraz czy posiada ważną umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem ścieków. Kluczowe są również rachunki i faktury – to one stanowią dowód regularnych opłat. Bez nich tłumaczenia mogą nie wystarczyć.
Ile kosztuje wywóz szamba i oczyszczalni?
Koszty zależą od miejsca zamieszkania i wielkości zbiornika. Średnio za opróżnienie szamba trzeba zapłacić od 150 do 400 zł. Zbiornik o pojemności 10 m³, z którego korzysta trzyosobowa rodzina, napełnia się w około 3–4 tygodnie. Przydomowe oczyszczalnie są tańsze w utrzymaniu – osady usuwa się raz lub dwa razy w roku, a ich koszt dla pięcioosobowej rodziny to około 350 zł rocznie.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Regularny wywóz nieczystości to nie tylko obowiązek, ale też sposób na uniknięcie wysokich mandatów. Brak odpowiednich dokumentów może kosztować tyle, co kilkanaście lat legalnego opróżniania zbiornika. Lepiej więc zawczasu sprawdzić swoje rachunki i upewnić się, że wszystko jest zgodne z przepisami.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.