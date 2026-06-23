Masz dom? Możesz dostać kosztowny obowiązek. W wielu gminach właściciele domów nie będą mieli wyboru
Dla tysięcy właścicieli domów jednorodzinnych nadchodzą duże zmiany. W wielu miejscowościach trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a wraz z nią pojawia się obowiązek, który może oznaczać wydatek liczony w tysiącach złotych. W praktyce część mieszkańców będzie musiała zrezygnować z dotychczasowych rozwiązań i wykonać nowe przyłącza na własny koszt.
Gminy rozbudowują kanalizację
Samorządy w całej Polsce realizują kolejne inwestycje związane z gospodarką ściekową. Powstają nowe odcinki kanalizacji sanitarnej, które mają objąć obszary do tej pory korzystające głównie z szamb.
Celem tych działań jest poprawa ochrony środowiska oraz ograniczenie ryzyka przedostawania się zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych. Według ekspertów nawet niewielkie nieszczelności w przydomowych zbiornikach mogą prowadzić do poważnych problemów ekologicznych.
Pojawi się sieć? Właściciel może zostać zobowiązany do podłączenia
Wielu mieszkańców uważa, że jeśli posiadają sprawne i stosunkowo nowe szambo, mogą nadal z niego korzystać bez ograniczeń. Tymczasem przepisy przewidują obowiązek podłączenia nieruchomości do kanalizacji, jeżeli taka infrastruktura zostanie doprowadzona w pobliże działki.
Oznacza to, że właściciel domu może zostać zobowiązany do wykonania przyłącza na własny koszt. Wysokość wydatków zależy od wielu czynników, w tym długości instalacji, warunków terenowych czy konieczności odtworzenia podjazdu lub ogrodzenia po wykonaniu prac.
Koszty mogą sięgnąć wielu tysięcy złotych
Dla części rodzin największym problemem nie jest sam obowiązek podłączenia, lecz związane z nim koszty. W zależności od lokalizacji inwestycja może kosztować od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.
Do tego dochodzą późniejsze opłaty za odprowadzanie ścieków. W wielu gminach mieszkańcy po podłączeniu do sieci muszą liczyć się z regularnymi rachunkami naliczanymi przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Nieliczni mogą uniknąć obowiązku
Przepisy przewidują wyjątek, ale dotyczy on stosunkowo niewielkiej grupy właścicieli nieruchomości. Zwolnienie z obowiązku podłączenia do sieci może objąć osoby posiadające przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach.
Samo posiadanie szczelnego szamba nie daje takiego prawa. Nawet nowoczesny zbiornik bezodpływowy nie jest traktowany przez przepisy jako przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Dlaczego gminy tak mocno naciskają?
Samorządy wskazują, że rozwój kanalizacji pozwala skuteczniej kontrolować sposób odprowadzania ścieków i ogranicza ryzyko nielegalnego ich pozbywania się. Dla urzędów oznacza to także łatwiejszy nadzór nad gospodarką komunalną oraz mniejszą liczbę kontroli związanych z wywozem nieczystości.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych jest również elementem realizacji krajowych i unijnych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w Twojej okolicy planowana jest budowa kanalizacji, warto już teraz sprawdzić harmonogram inwestycji w urzędzie gminy lub przedsiębiorstwie wodociągowym. Pozwoli to wcześniej przygotować się na ewentualne koszty i uniknąć zaskoczenia.
Dla właścicieli nieruchomości korzystających z szamb oznacza to, że era pełnej niezależności może powoli dobiegać końca. W wielu miejscach decyzja o podłączeniu do sieci nie będzie już kwestią wyboru, lecz obowiązkiem wynikającym z przepisów.
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.