Masz gotówkę w domu? Sprawdź, ile możesz trzymać, zanim zapuka Urząd Skarbowy
Trzymanie pieniędzy „w skarpecie” wciąż jest powszechną praktyką wśród wielu Polaków. Inflacja, kryzysy bankowe, niepewność polityczna – to wszystko sprawia, że część społeczeństwa woli mieć gotówkę pod ręką. Ale czy można trzymać w domu dowolną kwotę? Co na to urząd skarbowy? I czy są limity, których lepiej nie przekraczać?
Czy przechowywanie gotówki w domu jest legalne?
Tak. W Polsce nie ma prawa, które zakazywałoby trzymania gotówki w domu, nawet w dużych kwotach. Możesz przechowywać oszczędności w gotówce w przysłowiowej szufladzie, sejfie czy słoiku – to Twoje pieniądze. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy urząd skarbowy zapyta: „Skąd je masz?”
Urząd Skarbowy i gotówka: kiedy może się zainteresować?
Skarbówka nie chodzi od domu do domu z pytaniem o zawartość portfela. Ale może zapukać, jeśli:
-
Kupisz nieruchomość lub auto za gotówkę
-
Zainwestujesz dużą sumę bez wyraźnego źródła dochodu
-
Pojawi się donos od sąsiada lub złośliwego członka rodziny
-
Twoje wydatki nie zgadzają się z oficjalnymi dochodami
W takiej sytuacji musisz wykazać, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła: oszczędności, darowizny, spadku, wypłaty czy sprzedaży majątku. Jeśli nie potrafisz udowodnić legalności środków – mogą zostać opodatkowane, a nawet uznane za tzw. przychód nieujawniony, od którego trzeba zapłacić 75% podatku!
Ile gotówki można mieć w domu bez ryzyka?
Nie ma jasno określonego limitu, ale warto kierować się zasadą zdrowego rozsądku:
-
Do 10 000 zł – nie budzi podejrzeń. To standardowa „poduszka finansowa”.
-
10 000 – 50 000 zł – lepiej mieć potwierdzenie, skąd pieniądze pochodzą.
-
Powyżej 50 000 zł – ryzyko wzrasta. W razie kontroli warto mieć dokumenty, np. wyciągi z konta, umowy, PIT-y.
Kiedy pojawia się obowiązek zgłoszenia?
Jeśli dokonujesz transakcji gotówkowej o wartości powyżej 15 000 euro (ok. 65 000 zł), musisz zgłosić ją do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Dotyczy to jednak głównie firm i instytucji.
Czy bank może poinformować skarbówkę o wypłacie gotówki?
Tak. Jeśli wypłacasz duże kwoty (np. powyżej 50 000 zł), bank może złożyć raport do GIIF. Nie oznacza to od razu kontroli, ale systemy fiskalne są coraz bardziej czujne. Warto zadbać o transparentność swoich działań.
Co to oznacza dla Ciebie?
Możesz trzymać pieniądze w domu, ale:
-
Nie przekraczaj dużych kwot bez potrzeby
-
Zawsze miej dowód pochodzenia gotówki
-
Nie rób dużych zakupów gotówką bez wcześniejszego przemyślenia konsekwencji
