Masz kartę Moja Biedronka? Skorzystaj do soboty. Potem czas minie
Dziś, 13 czerwca, to ostatni dzień, w którym posiadacze karty Moja Biedronka mogą odebrać kilkanaście produktów całkowicie za darmo. Biedronka uruchomiła serię promocji w formacie 1+1, 2+1 i aż 5+5 gratis – od wędlin przez kosmetyki po karmę dla zwierząt. Po dziś wieczór wszystkie oferty wygasają.
5+5 gratis na Prince Polo i 2+1 na wędliny – tu oszczędności są największe
Najbardziej opłacalną pojedynczą promocją jest ta na wafle Prince Polo XXL. Kupując 5 sztuk i skanując kartę Moja Biedronka, kolejne 5 trafia do koszyka gratis – limit dzienny wynosi 20 sztuk na kartę. To oferta warta uwagi zarówno przy zakupie dla siebie, jak i na zapas.
Niemal tak samo korzystnie wygląda promocja na wędliny w plastrach Kraina Wędlin: przy zakupie 2 opakowań trzecie dostaniesz za darmo (formuła 2+1 gratis). Dzienny limit to 6 opakowań na kartę. Alpejskie mleczko Milka objęte jest promocją 1+1 gratis – możesz zabrać dziś do 8 sztuk w tej cenie.
Chemia, kosmetyki i karma – całe kategorie w promocji
W ofercie na dziś znalazły się też środki czystości. Płyn do WC Domestos, żele do prania Coccolino oraz płyny do płukania tej samej marki dostępne są w formacie 1+1 gratis – limit czterech sztuk dziennie na każdy z produktów. To dobry moment na uzupełnienie zapasów chemii gospodarczej przed kolejnymi zakupami.
W kategorii kosmetyków Biedronka objęła promocją 1+1 gratis wszystkie pasty do zębów Colgate, kosmetyki do włosów Elseve oraz produkty Adidasa. We wszystkich przypadkach obowiązuje dzienny limit 4 sztuk na kartę. Warunek jest jeden: karta Moja Biedronka musi zostać zeskanowana przy kasie – bez tego system nie aktywuje rabatu.
Właściciele kotów i psów – nie przegap tej oferty
Biedronka przygotowała dziś kilka promocji na popularne marki karm. Sucha karma Pedigree z wołowiną dostępna jest w formacie 1+1 gratis. Saszetki dla kotów Felix objęte są promocją 2+2 gratis – przy zakupie 2 saszetek kolejne 2 trafiają do koszyka bez dodatkowej opłaty. Wszystkie suche karmy Whiskas kupujesz dziś w formacie 1+1 gratis, a limit wynosi 6 opakowań na kartę. To ostatnia okazja, żeby zrobić większy zapas karmy w tej cenie – jutro promocje wygasają.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli robisz zakupy w Biedronce dziś?
Masz czas wyłącznie do zamknięcia sklepu dziś wieczorem – po 13 czerwca żadna z opisanych promocji nie obowiązuje. Jeśli karta Moja Biedronka jest w telefonie w aplikacji lub w portfelu, wystarczy ją zeskanować przy kasie – system naliczy rabat automatycznie. Warto przed wyjściem z domu sprawdzić aktualne limity i dostępność produktów w aplikacji Biedronki lub na biedronka.pl – w popularnych artykułach zapasy na koniec promocji bywają ograniczone.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.