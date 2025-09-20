Masz konto w PKO BP? Uważaj na tę wiadomość. Możesz stracić wszystkie oszczędności!

20 września 2025 14:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

PKO Bank Polski wydał pilne ostrzeżenie dla swoich klientów. W sieci krążą fałszywe e-maile, które podszywają się pod bank i próbują wyłudzić dane logowania do iPKO. Oszuści wykorzystują coraz bardziej zaawansowane metody, by przekonać ofiarę, że korespondują z prawdziwą instytucją finansową.

Oszustwo na “potwierdzenie przelewu” – jak działa?

Wiadomości e-mail noszą tytuły takie jak „Prosimy o potwierdzenie danych” albo „Potwierdzenie przelewu”. Zawierają rzekome odwołanie do usług iPKO i sugerują, że bez kliknięcia w link użytkownik może stracić dostęp do swojego konta. To pułapka – kliknięcie może prowadzić do:

fałszywej strony banku, na której wpisujesz swoje dane, a przestępcy od razu przejmują do nich dostęp,

złośliwego załącznika PDF, który może zainfekować komputer i kraść dane w tle.

PKO BP jednoznacznie podkreśla: nie jesteśmy autorem tych wiadomości. E-maile te rozsyłane są z różnych adresów i są elementem zmasowanej kampanii phishingowej.

Dwa główne mechanizmy ataku:

Fałszywy adres e-mail, który wygląda niemal identycznie jak prawdziwy – na przykład z nazwą iPKO w środku.

Podszywanie się pod treści bankowe – wiadomości mają logo PKO, typowe słownictwo i zawierają instrukcje, które nakłaniają do szybkiego działania „w celu uniknięcia blokady konta”.

Jak się chronić? Oto złote zasady:

Nigdy nie klikaj w podejrzane linki ani załączniki, nawet jeśli wyglądają „profesjonalnie”.

PKO BP nigdy nie wysyła linków do logowania przez SMS ani e-mail.

Zawsze sprawdzaj dokładnie adres strony – oszuści często używają bardzo podobnych domen.

W razie wątpliwości zadzwoń na bezpłatną infolinię banku: 800 302 302.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli padniesz ofiarą takiego ataku, możesz stracić nie tylko dostęp do konta, ale też swoje wszystkie pieniądze. Fałszywe e-maile krążą już masowo, a oszuści stale modyfikują swoje techniki. Dlatego warto ostrzec rodzinę i znajomych – szczególnie osoby starsze, które mogą paść ofiarą manipulacji.

