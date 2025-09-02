Masz psa? Policja może zapukać do twoich drzwi. Grzywna do 500 zł czeka
Właściciele psów w Polsce muszą uważać – kontrole stają się coraz częstsze, a za brak szczepienia czy dokumentów grozi mandat nawet 500 zł. Prawo jasno określa obowiązki opiekunów czworonogów, a zaniedbania mogą skończyć się nie tylko grzywną, ale i poważnymi konsekwencjami prawnymi.
Właściciele psów pod kontrolą. Za brak dokumentów i szczepienia grozi surowa kara
W Polsce trwa wzmożona kontrola właścicieli psów. Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, a w niektórych przypadkach także Powiatowy Lekarz Weterynarii mogą sprawdzać, czy właściciele wywiązują się z obowiązków wobec swoich pupili. Wystarczy jedna chwila nieuwagi, by narazić się na mandat sięgający nawet 500 zł.
Obowiązki jasno zapisane w przepisach
Polska należy do krajów, w których psy są wyjątkowo popularne – mieszka tu ponad 8 milionów czworonogów. Jednak miłość do zwierząt to nie wszystko. Prawo nakłada na właścicieli szereg obowiązków. Pies musi mieć zapewniony dostęp do wody, pożywienia, schronienia i regularnego ruchu. Kluczowe jest też dbanie o bezpieczeństwo otoczenia.
Samorządy lokalne mogą wymagać wyprowadzania psów na smyczy lub w kagańcu w miejscach publicznych. Brak dostosowania się do tych zasad często kończy się mandatem.
Szczepienie obowiązkowe dla każdego psa
Najważniejszy obowiązek dotyczy szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z przepisami każdy pies po ukończeniu 3. miesiąca życia musi być regularnie szczepiony. Dokument potwierdzający zabieg – zaświadczenie lub wpis do paszportu – właściciel musi okazać podczas kontroli. Brak aktualnego szczepienia może kosztować nawet 500 zł.
Wścieklizna pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Po wystąpieniu objawów jest śmiertelna zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. To dlatego ustawodawca traktuje obowiązek szczepień nie jako prywatną decyzję właściciela, ale element bezpieczeństwa publicznego.
Surowe kary dla nieodpowiedzialnych
Za brak smyczy, kagańca czy nieposprzątanie po psie można otrzymać mandat od 50 do 250 zł. W poważniejszych przypadkach, na podstawie kodeksu wykroczeń, sąd może orzec grzywnę, a nawet ograniczenie wolności.
Jeszcze ostrzejsze sankcje dotyczą znęcania się nad zwierzętami. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje do 3 lat więzienia, a przy szczególnym okrucieństwie nawet do 5 lat, wraz z zakazem posiadania zwierząt i obowiązkiem zapłaty nawiązki.
Kontrole coraz częstsze
Choć masowych akcji nie ma, właściciele muszą liczyć się z kontrolami. Funkcjonariusze sprawdzają dokumenty podczas interwencji – np. gdy pies biega bez nadzoru, zachowuje się agresywnie lub powoduje szkody. W razie zgłoszeń od osób trzecich inspekcje są również możliwe.
Koszt corocznego szczepienia to 50–100 zł. Kara za jego brak to nawet 500 zł. Porównanie pokazuje, że zaniedbanie obowiązku jest nie tylko ryzykowne, ale też kompletnie nieopłacalne.
