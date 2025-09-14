Masz ten komunikat w telefonie? Nie zignoruj go! Może uratować Twoje życie

14 września 2025 20:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polacy coraz częściej otrzymują komunikaty ostrzegawcze – na ekranie telefonu, z radia, telewizji lub internetu. Choć wielu z nas traktuje je obojętnie, każde z tych ostrzeżeń może być kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa, a czasem nawet życia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypominają, jak rozpoznawać i właściwie reagować na alarmy ostrzegawcze.

Czym są komunikaty ostrzegawcze i jak je rozpoznać

W Polsce funkcjonuje kilka źródeł, przez które obywatele otrzymują ostrzeżenia o zagrożeniach:

  1. RSO – Regionalny System Ostrzegania

    • Informuje o ogłoszeniu zagrożenia (np. burze, powodzie, skażenia) i jego lokalizacji, czasie trwania, oraz zaleceniach dla ludności.

    • Wysyła także powiadomienie o odwołaniu zagrożenia, gdy sytuacja się unormuje.

  2. Media internetowe i portale informacyjne

    • Redaktorzy przekazują wizualne komunikaty o zagrożeniu i jego skali.

    • Informacje pojawiają się często w czasie rzeczywistym na stronach internetowych i social mediach.

  3. Radio, telewizja i operatorzy sieci komórkowych

    • Komunikaty mogą być dźwiękowe, audiowizualne lub tekstowe.

    • Emitowane są w formie przerywających program sygnałów lub jako paski informacyjne.

  4. Alert RCB – najważniejszy sygnał prosto na Twój telefon

    • Wysyłany SMS-em bezpośrednio przez operatora, z ostrzeżeniem o konkretnym zagrożeniu w Twoim rejonie.

    • Wiadomości te są bezpłatne, automatyczne i nie wymagają zapisu do żadnego systemu.

Jak reagować, kiedy otrzymasz alert?

  • Nie ignoruj go. Sprawdź treść wiadomości natychmiast.

  • Postępuj zgodnie z zaleceniami. Alert może zawierać konkretne instrukcje: nie wychodzić z domu, unikać określonych miejsc, przygotować się do ewakuacji.

  • Ostrzeż rodzinę i sąsiadów. Wiele osób, szczególnie starszych, może nie zauważyć komunikatu – warto ich poinformować.

  • Śledź media. Zagrożenie może się rozwijać – miej dostęp do najnowszych wiadomości.

Dlaczego to takie ważne?

W ostatnich latach w Polsce coraz częściej dochodzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych – burz, nawałnic, trąb powietrznych i powodzi błyskawicznych. Czasami różnica między bezpieczeństwem a tragedią to kilka minut reakcji.

W 2023 roku alerty RCB ostrzegały m.in. przed katastrofalnymi burzami, rozległymi pożarami i skażeniami powietrza. Wiele osób uniknęło niebezpieczeństwa właśnie dzięki temu, że potraktowało komunikaty poważnie.

Podsumowanie: co musisz zapamiętać

  • Alert RCB nie jest reklamą ani spamem. To rządowy system ostrzegania.

  • Każdy może otrzymać komunikat – bez konieczności zapisu.

  • Zawsze sprawdzaj treść i stosuj się do zaleceń.

  • Zagrożenia są realne – nie zwlekaj z reakcją.

