Masz to przed domem? Możesz narazić się na wysoką karę. Wielu właścicieli posesji nie zna tych przepisów
Donice z kwiatami, worki z trawą po koszeniu, dekoracyjne kamienie czy słupki ograniczające parkowanie – takie elementy można zobaczyć przed tysiącami domów w całej Polsce. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że część z nich może zostać uznana za nielegalne zajęcie pasa drogowego. W skrajnych przypadkach konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe.
To nie zawsze jest teren prywatny
Wielu właścicieli domów jednorodzinnych błędnie zakłada, że przestrzeń znajdująca się bezpośrednio przed ogrodzeniem należy do ich posesji. W rzeczywistości bardzo często jest to część pasa drogowego, który obejmuje nie tylko jezdnię, ale również chodniki, pobocza, ścieżki rowerowe oraz inne elementy infrastruktury drogowej.
Oznacza to, że ustawianie w tym miejscu różnych przedmiotów może wymagać zgody zarządcy drogi. Dotyczy to zarówno trwałych elementów, jak i pozornie niegroźnych dekoracji czy tymczasowo składowanych materiałów.
Polacy popełniają te błędy najczęściej
Najwięcej problemów pojawia się przy ustawianiu donic z kwiatami, ozdobnych głazów, słupków mających uniemożliwić parkowanie czy sezonowych dekoracji. Kłopotliwe mogą być również worki z trawą, gałęziami oraz innymi odpadami zielonymi pozostawiane przy drodze poza wyznaczonym terminem odbioru.
Eksperci przypominają, że odpady tego typu powinny trafiać do kompostownika lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pozostawienie ich w pasie drogowym może zostać potraktowane jako nielegalne składowanie odpadów.
Kary mogą być bardzo wysokie
Przepisy przewidują surowe konsekwencje za samowolne zajęcie pasa drogowego. Jeśli właściciel posesji ustawi przedmiot bez wymaganej zgody, zarządca drogi może naliczyć opłatę w wysokości nawet dziesięciokrotności standardowej stawki.
W praktyce oznacza to, że jeśli podstawowa opłata wynosi 100 zł dziennie, kara może wzrosnąć do 1000 zł za każdy dzień nielegalnego zajmowania terenu. Opłaty naliczane są aż do momentu usunięcia przedmiotów.
Do wszczęcia procedury często wystarcza zgłoszenie mieszkańca lub interwencja straży miejskiej.
Chodzi nie tylko o przepisy, ale też bezpieczeństwo
Powodem wprowadzenia takich regulacji jest również troska o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Donice, kamienie czy inne przeszkody mogą utrudniać poruszanie się pieszym, rodzicom z wózkami, osobom starszym lub z niepełnosprawnościami.
W niektórych sytuacjach elementy ustawione przy drodze ograniczają także widoczność kierowcom, zwiększając ryzyko kolizji i niebezpiecznych zdarzeń.
Jak legalnie korzystać z terenu przed posesją?
Jeżeli właściciel nieruchomości chce wykorzystać fragment pasa drogowego na własne potrzeby, powinien wcześniej uzyskać odpowiednie zezwolenie. Najczęściej wydaje je urząd gminy lub inny zarządca drogi.
Zgoda może być wymagana zarówno przy budowie zjazdu, ustawieniu elementów małej architektury, jak i czasowym składowaniu materiałów budowlanych. Brak pozwolenia może skutkować nakazem usunięcia przedmiotów oraz nałożeniem opłat administracyjnych.
Warszawa szczególnie kontroluje pas drogowy
W dużych miastach, w tym w Warszawie, problem nielegalnego zajmowania pasa drogowego pojawia się wyjątkowo często. Ograniczona przestrzeń sprawia, że urzędnicy i straż miejska regularnie reagują na zgłoszenia dotyczące zastawiania chodników, poboczy czy terenów publicznych.
Mieszkańcy stolicy powinni szczególnie uważać na samowolne ustawianie donic, słupków czy innych elementów przy ulicach i chodnikach znajdujących się przed posesją.
Co to oznacza dla Ciebie?
• Teren przed ogrodzeniem nie zawsze należy do właściciela posesji.
• Donice, kamienie, słupki i worki z odpadami mogą zostać uznane za nielegalne zajęcie pasa drogowego.
• Kary mogą wynosić nawet wielokrotność standardowych opłat.
• Do wszczęcia postępowania wystarczy zgłoszenie mieszkańca.
• Przed wykorzystaniem pasa drogowego warto uzyskać zgodę zarządcy drogi.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.