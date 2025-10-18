Masz to w kuchni? Natychmiast wyrzuć! Sieć sklepów ostrzega przed skażonym produktem!
Popularne rodzynki sułtańskie Bakalland zostały pilnie wycofane ze sprzedaży. Podczas kontroli jakości wykryto niepokojący zapach, który może świadczyć o zepsuciu produktu i stwarzać ryzyko dla zdrowia. Auchan apeluje, by nie jeść rodzynek z tej partii i zwrócić je w dowolnym sklepie – nawet bez paragonu.
Rodzynki Bakalland wycofane ze sprzedaży. Auchan ostrzega: nie jedz, jeśli kupiłeś tę partię
Rodzynki sułtańskie Bakalland 200 g, popularna przekąska dostępna w większości sklepów spożywczych, zostały pilnie wycofane z rynku. Powodem jest nietypowy, niepokojący zapach, który może świadczyć o zepsuciu produktu i stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Sieć Auchan apeluje, by nie spożywać rodzynek z tej partii i umożliwia zwrot w dowolnym sklepie – nawet bez paragonu.
Niebezpieczna partia w obiegu
Wycofanie dotyczy jednej, konkretnej partii produktu:
- Rodzynki sułtańskie Bakalland 200 g
- Partia: 09.2026/0002501305
- Kod EAN: 5900749021081
- Producent: FoodWell Sp. z o.o.
Podczas kontroli jakości wykryto nietypowy zapach, który może wskazywać na psucie się produktu. Choć producent nie podał szczegółów dotyczących przyczyny, decyzję o wycofaniu podjęto prewencyjnie, zanim zgłoszono jakiekolwiek przypadki zatrucia.
Dlaczego zapach to poważny sygnał?
W przypadku suszonych owoców, takich jak rodzynki, zmiana zapachu może oznaczać rozwój pleśni wytwarzających mykotoksyny – związków toksycznych dla człowieka. Ich spożycie, nawet w niewielkich ilościach, może prowadzić do nudności, bólu brzucha, a w skrajnych przypadkach – do zatrucia pokarmowego.
Specjaliści przypominają, że psucie się suszonych owoców nie zawsze widać gołym okiem. Nawet jeśli produkt wygląda normalnie, kwaśny lub chemiczny zapach jest wystarczającym powodem, by go nie jeść.
Co zrobić, jeśli masz tę paczkę?
Jeśli w twojej kuchni znajduje się rodzaj rodzynek Bakalland z tej partii – nie otwieraj jej, nie próbuj i nie używaj w potrawach. Produkt można oddać w każdym sklepie sieci Auchan, bez konieczności okazania paragonu. Zwrot zostanie przyjęty natychmiast.
Jeżeli paczka została już otwarta, najlepiej ją wyrzucić. Nawet niewielka ilość zepsutego produktu może być groźna dla zdrowia.
Bakalland i Auchan reagują prewencyjnie
Decyzja o wycofaniu została podjęta wspólnie przez producenta i sieć handlową. Takie działania mają charakter profilaktyczny i służą ochronie konsumentów. W podobnych przypadkach producenci zwykle przeprowadzają szczegółową analizę partii oraz przyczynę problemu – od błędu w transporcie, po warunki przechowywania.
Uważaj, co masz w kuchni
Eksperci przypominają, że suszone owoce należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci. Każdy podejrzany zapach czy smak to sygnał, że produkt może być nieświeży. Warto też sprawdzać etykiety i daty ważności, zwłaszcza w produktach sypkich i długo przechowywanych.
Rodzynki Bakalland z partii 09.2026/0002501305 nie powinny być spożywane. Kto kupił – powinien jak najszybciej je zwrócić lub zutylizować.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.