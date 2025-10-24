„Masz tylko 72 godziny”. Bruksela wzywa do działania: każdy obywatel ma być gotowy na kryzys

24 października 2025 10:55

To już nie ostrzeżenie. To plan przetrwania. Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła największy w historii program gotowości cywilnej i wzywa wszystkie rodziny w UE: przygotujcie zapasy żywności, wody i leków na co najmniej trzy dni. Dla wielu to szok. Dla innych – moment, by wreszcie się obudzić.

Europa tworzy plan B. Nie dla rządów – dla Ciebie

W ramach nowej strategii „Unia Gotowości” Komisja Europejska wprowadza nowe standardy bezpieczeństwa. Każdy obywatel ma być w stanie przetrwać 72 godziny bez pomocy z zewnątrz. Oznacza to – brak prądu, brak internetu, brak sklepów, brak transportu. Tylko Ty i Twoje zapasy.

Dlaczego właśnie trzy dni? Eksperci nie mają wątpliwości – to kluczowy czas, w którym służby dopiero zaczynają reagować, a pomoc nie zawsze dociera na czas. Tymczasem według danych połowa Europejczyków nie ma zapasów, które wystarczyłyby na 72 godziny.

To ma się zmienić – i to natychmiast.

Lista rzeczy, które musisz mieć w domu

W oficjalnych zaleceniach Komisji znajdziemy m.in.:

  • Minimum 3 litry wody dziennie na osobę (dla 4-osobowej rodziny – to aż 36 litrów),
  • Żywność długoterminowa – kasze, ryż, makarony, konserwy, orzechy, suszone owoce,
  • Leki przyjmowane regularnie, środki opatrunkowe, termometr,
  • Latarka, radio na baterie, powerbank, zapas gotówki, kopie dokumentów.

Unijna komisarz Hadja Lahbib pokazała nawet zawartość własnej torby kryzysowej: ładowarka, scyzoryk, dokumenty w etui wodoodpornym, gotówka i latarka.

Kryzysy już były. Teraz UE chce, byś był gotów na kolejny

COVID-19, wojna w Ukrainie, blackouty energetyczne, cyberataki – te wszystkie doświadczenia pokazały, jak szybko można zostać bez niczego. A przyszłość może przynieść kolejne wyzwania: atak na infrastrukturę energetyczną, zakłócenia w łańcuchach dostaw, katastrofy klimatyczne.

Tym razem UE nie chce czekać na kolejne dramaty. Wzywa do działania już teraz.

Miasta na celowniku. Mieszkańcy najbardziej zagrożeni

Bruksela alarmuje: mieszkańcy dużych miast są najbardziej bezbronni. W odróżnieniu od wsi, gdzie naturalne są spiżarnie i zapasy, w blokach często nie ma jedzenia na więcej niż 2–3 dni. Bez prądu nie działa lodówka, kuchenka, bankomat, telefon. Bez internetu – brak informacji. Bez wody – brak podstaw do przeżycia.

Dlatego apel jest jednoznaczny: nie czekaj, aż będzie za późno. Przygotuj się.

Dzieci nauczą się gotowości w szkołach. Nowy przedmiot? Tak

Komisja Europejska chce, by podstawowe zasady reagowania w kryzysie były przekazywane już w szkołach. Dzieci mają poznać:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • co zrobić w razie alarmu,
  • jak rozpoznać fałszywe informacje,
  • jak komunikować się, gdy sieć padnie.

Europa zmienia infrastrukturę. Drogi i koleje mają służyć także ewakuacji

W planach są też zmiany w infrastrukturze: drogi, mosty i linie kolejowe mają mieć podwójne zastosowanie – w razie potrzeby posłużą do ewakuacji i transportu pomocy. W planach: nowe magazyny żywności i systemy ostrzegania.

Jak możesz przygotować się już dziś? Proste kroki:

  1. Zrób listę rzeczy, które masz i których Ci brakuje.
  2. Kupuj zapasy stopniowo, bez paniki.
  3. Ustal z rodziną plan awaryjny – gdzie się spotykacie, co robicie.
  4. Trzymaj zapas gotówki w domu.
  5. Zadbaj o to, by zawsze mieć latarkę, radio i baterie.

Co to oznacza dla Ciebie?

To nie jest teoria spiskowa. To nie science fiction. To oficjalny komunikat Komisji Europejskiej. Europa przygotowuje się na realne zagrożenia. I apeluje do Ciebie, byś zrobił to samo.

Czy Twoja rodzina poradzi sobie bez internetu, prądu i sklepu przez 72 godziny? Jeśli nie – zacznij działać teraz. To może być decyzja, która kiedyś uratuje zdrowie lub życie.

