„Masz tylko 72 godziny”. Bruksela wzywa do działania: każdy obywatel ma być gotowy na kryzys
To już nie ostrzeżenie. To plan przetrwania. Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła największy w historii program gotowości cywilnej i wzywa wszystkie rodziny w UE: przygotujcie zapasy żywności, wody i leków na co najmniej trzy dni. Dla wielu to szok. Dla innych – moment, by wreszcie się obudzić.
Europa tworzy plan B. Nie dla rządów – dla Ciebie
W ramach nowej strategii „Unia Gotowości” Komisja Europejska wprowadza nowe standardy bezpieczeństwa. Każdy obywatel ma być w stanie przetrwać 72 godziny bez pomocy z zewnątrz. Oznacza to – brak prądu, brak internetu, brak sklepów, brak transportu. Tylko Ty i Twoje zapasy.
Dlaczego właśnie trzy dni? Eksperci nie mają wątpliwości – to kluczowy czas, w którym służby dopiero zaczynają reagować, a pomoc nie zawsze dociera na czas. Tymczasem według danych połowa Europejczyków nie ma zapasów, które wystarczyłyby na 72 godziny.
To ma się zmienić – i to natychmiast.
Lista rzeczy, które musisz mieć w domu
W oficjalnych zaleceniach Komisji znajdziemy m.in.:
- Minimum 3 litry wody dziennie na osobę (dla 4-osobowej rodziny – to aż 36 litrów),
- Żywność długoterminowa – kasze, ryż, makarony, konserwy, orzechy, suszone owoce,
- Leki przyjmowane regularnie, środki opatrunkowe, termometr,
- Latarka, radio na baterie, powerbank, zapas gotówki, kopie dokumentów.
Unijna komisarz Hadja Lahbib pokazała nawet zawartość własnej torby kryzysowej: ładowarka, scyzoryk, dokumenty w etui wodoodpornym, gotówka i latarka.
Kryzysy już były. Teraz UE chce, byś był gotów na kolejny
COVID-19, wojna w Ukrainie, blackouty energetyczne, cyberataki – te wszystkie doświadczenia pokazały, jak szybko można zostać bez niczego. A przyszłość może przynieść kolejne wyzwania: atak na infrastrukturę energetyczną, zakłócenia w łańcuchach dostaw, katastrofy klimatyczne.
Tym razem UE nie chce czekać na kolejne dramaty. Wzywa do działania już teraz.
Miasta na celowniku. Mieszkańcy najbardziej zagrożeni
Bruksela alarmuje: mieszkańcy dużych miast są najbardziej bezbronni. W odróżnieniu od wsi, gdzie naturalne są spiżarnie i zapasy, w blokach często nie ma jedzenia na więcej niż 2–3 dni. Bez prądu nie działa lodówka, kuchenka, bankomat, telefon. Bez internetu – brak informacji. Bez wody – brak podstaw do przeżycia.
Dlatego apel jest jednoznaczny: nie czekaj, aż będzie za późno. Przygotuj się.
Dzieci nauczą się gotowości w szkołach. Nowy przedmiot? Tak
Komisja Europejska chce, by podstawowe zasady reagowania w kryzysie były przekazywane już w szkołach. Dzieci mają poznać:
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- co zrobić w razie alarmu,
- jak rozpoznać fałszywe informacje,
- jak komunikować się, gdy sieć padnie.
Europa zmienia infrastrukturę. Drogi i koleje mają służyć także ewakuacji
W planach są też zmiany w infrastrukturze: drogi, mosty i linie kolejowe mają mieć podwójne zastosowanie – w razie potrzeby posłużą do ewakuacji i transportu pomocy. W planach: nowe magazyny żywności i systemy ostrzegania.
Jak możesz przygotować się już dziś? Proste kroki:
- Zrób listę rzeczy, które masz i których Ci brakuje.
- Kupuj zapasy stopniowo, bez paniki.
- Ustal z rodziną plan awaryjny – gdzie się spotykacie, co robicie.
- Trzymaj zapas gotówki w domu.
- Zadbaj o to, by zawsze mieć latarkę, radio i baterie.
Co to oznacza dla Ciebie?
To nie jest teoria spiskowa. To nie science fiction. To oficjalny komunikat Komisji Europejskiej. Europa przygotowuje się na realne zagrożenia. I apeluje do Ciebie, byś zrobił to samo.
Czy Twoja rodzina poradzi sobie bez internetu, prądu i sklepu przez 72 godziny? Jeśli nie – zacznij działać teraz. To może być decyzja, która kiedyś uratuje zdrowie lub życie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.