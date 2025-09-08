Matura 2026. Znamy harmonogram i duże zmiany w egzaminach!

W roku szkolnym 2025/2026 matura przejdzie duże zmiany. Egzaminy odbędą się w maju według nowego harmonogramu, pojawi się dodatkowy przedmiot – język ukraiński, a przy ocenianiu prac z polskiego przez kilka lat obowiązywać będą równolegle stare i nowe zasady ortografii.

Duże zmiany na maturze 2026. Nowy harmonogram, ortografia i język ukraiński

W roku szkolnym 2025/2026 maturzyści zmierzą się nie tylko z tradycyjnymi egzaminami, ale także z kilkoma ważnymi nowościami. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła szczegółowy harmonogram oraz zmiany w zasadach oceniania. Wiosną 2026 roku po raz pierwszy pojawi się też nowy przedmiot do wyboru.

Terminy egzaminów

Sesja maturalna w 2026 roku potrwa od 4 do 30 maja. Egzaminy pisemne zaplanowano w dniach 4–21 maja, a ustne od 7 do 30 maja.

  • 4 maja maturzyści rozpoczną od języka polskiego na poziomie podstawowym.
  • 5 maja rano odbędzie się matematyka na poziomie podstawowym, po południu języki: kaszubski, łemkowski oraz łacina i kultura antyczna.
  • 6 maja zdawane będą języki obce na poziomie podstawowym.
  • 7 maja język angielski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • Kolejne dni obejmą m.in. biologię, filozofię, matematykę rozszerzoną, chemię, informatykę, historię czy geografię.
  • 20 maja odbędzie się polski na poziomie rozszerzonym.
  • Zakończenie sesji pisemnej przewidziano na 21 maja.

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych w szkołach. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie podejdą do egzaminów w maju, dodatkowa sesja odbędzie się w czerwcu.

Zmiany w języku polskim i ortografii

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o nowym podejściu do oceniania poprawności ortograficznej. W latach 2026–2030 akceptowane będą zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady pisowni, które wprowadziła Rada Języka Polskiego. Dopiero od 2031 roku w pełni obowiązywać będą nowe reguły.

Oznacza to, że maturzyści i ósmoklasiści przez pięć lat będą mogli korzystać z dwóch równoległych wariantów zapisu.

Nowy egzamin – język ukraiński

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie egzaminu z języka ukraińskiego jako języka obcego do oferty maturalnej dla wszystkich uczniów. Do tej pory był on obowiązkowy wyłącznie w szkołach i oddziałach dla mniejszości ukraińskiej. Od wiosny 2026 roku każdy maturzysta będzie mógł wybrać ten język jako dodatkowy przedmiot egzaminacyjny.

Matura w nowej odsłonie

Nadchodzące zmiany pokazują, że matura staje się coraz bardziej zróżnicowana i otwarta na wyzwania współczesności. Oprócz tradycyjnych przedmiotów, pojawiają się nowe opcje, a przepisy językowe są dostosowywane do aktualnych decyzji językoznawców. Dla uczniów oznacza to konieczność uważnego śledzenia zmian i jeszcze lepszego przygotowania do egzaminu dojrzałości.

