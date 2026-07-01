Mazowsze: 16-latek zabrał auto wujkowi. Chwilę później samochód dachował
Chwila nieodpowiedzialności mogła zakończyć się tragedią. 16-latek zabrał samochód wujka, wsiadł za kierownicę po alkoholu i doprowadził do dachowania. Policja ujawniła, ile promili miał w organizmie i jak doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia.
16-latek zabrał auto wujkowi i ruszył w trasę. Jazdę zakończył dachowaniem, miał ponad 0,7 promila
Niebezpieczny finał nieodpowiedzialnej przejażdżki na Mazowszu. 16-latek zabrał samochód należący do wujka, wsiadł za kierownicę po alkoholu i doprowadził do dachowania. Nastolatek uciekł z miejsca zdarzenia, ale po chwili wrócił. Sprawą zajmuje się policja.
Kluczyki były w stacyjce. Nastolatek wykorzystał okazję
Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem w miejscowości Przeździecko-Lenarty w gminie Andrzejewo, w powiecie ostrowskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego.
Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ustalili, że za kierownicą Peugeota siedział 16-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Chłopak zabrał samochód swojemu wujkowi, wykorzystując fakt, że kluczyki pozostały w stacyjce.
Stracił panowanie nad autem i dachował
Jak przekazała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, nastolatek na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w ogrodzenie jednej z posesji, a następnie dachował.
Po kolizji 16-latek oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak po krótkim czasie wrócił. Na szczęście nie odniósł obrażeń wymagających pomocy medycznej.
Badanie nie pozostawiło wątpliwości
Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że nastolatek miał ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. Oznacza to, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, mimo że nie posiadał uprawnień do kierowania.
Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci z komisariatu w Małkini Górnej. Ze względu na wiek sprawcy dalsze czynności będą prowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi nieletnich.
Warszawa i Mazowsze. Policja apeluje o ostrożność
Choć do zdarzenia doszło w powiecie ostrowskim, policjanci z całego Mazowsza regularnie przypominają, aby nigdy nie zostawiać kluczyków w samochodzie. Taka chwila nieuwagi może ułatwić dostęp do pojazdu osobom nieuprawnionym, w tym nieletnim.
Funkcjonariusze podkreślają również, że prowadzenie pojazdu po alkoholu stwarza śmiertelne zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.