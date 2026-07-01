Mazowsze: 16-latek zabrał auto wujkowi. Chwilę później samochód dachował

1 lipca 2026 15:17 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Chwila nieodpowiedzialności mogła zakończyć się tragedią. 16-latek zabrał samochód wujka, wsiadł za kierownicę po alkoholu i doprowadził do dachowania. Policja ujawniła, ile promili miał w organizmie i jak doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

16-latek zabrał auto wujkowi i ruszył w trasę. Jazdę zakończył dachowaniem, miał ponad 0,7 promila

Niebezpieczny finał nieodpowiedzialnej przejażdżki na Mazowszu. 16-latek zabrał samochód należący do wujka, wsiadł za kierownicę po alkoholu i doprowadził do dachowania. Nastolatek uciekł z miejsca zdarzenia, ale po chwili wrócił. Sprawą zajmuje się policja.

Zobacz również:

Kluczyki były w stacyjce. Nastolatek wykorzystał okazję

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem w miejscowości Przeździecko-Lenarty w gminie Andrzejewo, w powiecie ostrowskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ustalili, że za kierownicą Peugeota siedział 16-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Chłopak zabrał samochód swojemu wujkowi, wykorzystując fakt, że kluczyki pozostały w stacyjce.

Stracił panowanie nad autem i dachował

Jak przekazała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, nastolatek na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w ogrodzenie jednej z posesji, a następnie dachował.

Po kolizji 16-latek oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak po krótkim czasie wrócił. Na szczęście nie odniósł obrażeń wymagających pomocy medycznej.

Badanie nie pozostawiło wątpliwości

Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że nastolatek miał ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. Oznacza to, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, mimo że nie posiadał uprawnień do kierowania.

Zobacz również:

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci z komisariatu w Małkini Górnej. Ze względu na wiek sprawcy dalsze czynności będą prowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi nieletnich.

Warszawa i Mazowsze. Policja apeluje o ostrożność

Choć do zdarzenia doszło w powiecie ostrowskim, policjanci z całego Mazowsza regularnie przypominają, aby nigdy nie zostawiać kluczyków w samochodzie. Taka chwila nieuwagi może ułatwić dostęp do pojazdu osobom nieuprawnionym, w tym nieletnim.

Funkcjonariusze podkreślają również, że prowadzenie pojazdu po alkoholu stwarza śmiertelne zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna