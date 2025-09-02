Mazowsze. Dwie ofiary śmiertelne po dramatycznym wypadku
Do przerażającego zdarzenia doszło późnym wieczorem w miejscowości Błonie-Wieś w woj. mazowieckim. Na drodze krajowej nr 92 zginęło dwóch mężczyzn, którzy jechali wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej. Zostali potrąceni przez samochód ciężarowy. Ich życia nie udało się uratować.
Tragedia w Błoniu-Wsi. Nie żyje dwóch mężczyzn
Około godziny 22:00 służby ratunkowe zostały wezwane do dramatycznego wypadku w Błoniu-Wsi, powiat warszawski zachodni. Jak przekazali druhowie z OSP Błonie, dwóch dorosłych mężczyzn przemieszczało się na jednej hulajnodze elektrycznej, gdy nagle wjechali wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy.
Na miejscu błyskawicznie pojawiły się jednostki straży pożarnej oraz ratownicy medyczni. Niestety, mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych żadnego z poszkodowanych.
Strażacy apelują: bezpieczeństwo przede wszystkim
W akcji ratunkowej brało udział sześć jednostek: trzy z OSP Błonie, dwie z JRG Błonie oraz jedna z OSP Bieniewice. Po tragedii strażacy wystosowali apel:
„Prosimy Was – dbajcie o swoje bezpieczeństwo, nie ryzykujcie. Chwila nieuwagi może kosztować życie”.
Śledztwo trwa. Sprawą zajmuje się prokuratura
Na miejscu przez kilka godzin pracowali funkcjonariusze policji oraz prokurator. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia. Śledczy zabezpieczyli ślady i nagrania z monitoringu.
Na razie nie wiadomo, czy kierowca ciężarówki miał szansę zareagować. Wiadomo natomiast, że jechanie w dwóch osobach na jednej hulajnodze to poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.
