Mazowsze liderem! Z nowego rozwiązania korzysta już ponad 120 tys. osób
Mazowsze znalazło się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem liczby osób korzystających z renty wdowiej. Najnowsze dane ZUS pokazują, że świadczenie pobiera już ponad 120 tys. mieszkańców regionu. Zakład przypomina również, kto może ubiegać się o rentę wdowią i jakie zmiany w wysokości wypłat wejdą w życie od 2027 roku.
ZUS podsumował rentę wdowią
Coraz więcej mieszkańców Mazowsza korzysta z renty wdowiej. Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że województwo zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby osób pobierających to świadczenie. ZUS przypomina również, kto może ubiegać się o rentę wdowią i jakie zmiany czekają świadczeniobiorców od 2027 roku.
Mazowsze na pierwszym miejscu
Według danych ZUS w maju 2026 roku z renty wdowiej korzystało średnio 988,8 tys. osób w całej Polsce. Najwięcej świadczeniobiorców mieszka właśnie na Mazowszu – jest ich ponad 120,7 tys. Kolejne miejsca zajmują województwa śląskie oraz wielkopolskie.
Tylko w maju do mieszkańców Mazowsza trafiło 471,4 mln zł w ramach tego świadczenia. Średnia wysokość renty wdowiej w województwie wyniosła 3907,48 zł miesięcznie.
Czym jest renta wdowia?
Renta wdowia nie stanowi odrębnego świadczenia. To rozwiązanie pozwalające połączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie uprawnieni mogą pobierać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego – w zależności od wybranego wariantu.
Od 1 stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc., co oznacza wyższe wypłaty dla osób spełniających ustawowe warunki.
Kto może otrzymać świadczenie?
ZUS przypomina, że o rentę wdowią można wystąpić w dowolnym momencie. Kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Warunkiem jest również pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka oraz brak zawarcia kolejnego małżeństwa.
Prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu przez kobietę 55 lat lub przez mężczyznę 60 lat.
Obowiązuje limit wypłat
Łączna wysokość świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit ten wynosi 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń jest wyższa, ZUS odpowiednio obniży wypłatę.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że zainteresowanie rentą wdowią systematycznie rośnie, a liczba osób korzystających z tego rozwiązania z miesiąca na miesiąc zwiększa się.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.