Mazowsze na czele tragicznego rankingu. Tak źle nie jest w żadnym innym regionie Polski
To niepokojące dane tuż przed szczytem sezonu wakacyjnego. Mazowsze odnotowało najwięcej utonięć spośród wszystkich województw w Polsce, a ostatnie tragedie pokazują, jak niewiele potrzeba, by wypoczynek nad wodą zakończył się dramatem. Policja ponownie apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Mazowsze na czele niechlubnego rankingu. Te statystyki przed wakacjami budzą ogromny niepokój
Wakacje dopiero się rozpoczęły, a Mazowsze już znalazło się na czele tragicznego zestawienia. Od początku 2026 r. w województwie odnotowano najwięcej utonięć w Polsce. Służby apelują o rozwagę i przypominają, że chwila nieuwagi nad wodą może skończyć się tragedią.
Najwięcej utonięć w kraju. Mazowsze z niepokojącym bilansem
Z danych mazowieckiej policji wynika, że od początku 2026 r. na Mazowszu utonęło już 6 osób. To obecnie najwyższy wynik spośród wszystkich województw.
Dla porównania, w całym 2025 r. na terenie województwa odnotowano 19 utonięć, z czego aż 8 wydarzyło się podczas wakacji. Policjanci obawiają się, że wraz z nadejściem upałów liczba tragicznych zdarzeń może wzrosnąć.
Dwie tragedie jednego dnia
Do jednego z najbardziej dramatycznych zdarzeń doszło w Zwoleniu. Nad miejscowym zalewem zaginął 8-letni chłopiec. Rozpoczęto natychmiastową akcję poszukiwawczą, jednak dziecko odnaleziono pod wodą. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
Tego samego dnia służby wyłowiły także ciało 87-letniego mężczyzny z Jeziora Górskiego w Grabinie niedaleko Płocka. Również w tym przypadku działania ratowników okazały się bezskuteczne.
Warszawa i Mazowsze. Policja wskazuje najbardziej niebezpieczne miejsca
Przed sezonem wakacyjnym samorząd województwa, Policja oraz WOPR ponownie oznaczyły tzw. czarne punkty wodne. Na Mazowszu funkcjonuje ich obecnie 114, z czego 79 znajduje się na terenie garnizonu mazowieckiej policji. Są to miejsca, w których w przeszłości najczęściej dochodziło do utonięć i innych niebezpiecznych zdarzeń.
W samej Warszawie szczególną ostrożność należy zachować nad Wisłą. Policjanci przypominają, że rzeka ma zmienny nurt, uskoki dna i wiry, które mogą stanowić zagrożenie nawet dla osób dobrze pływających. Niebezpieczne bywają również niestrzeżone plaże i dzikie kąpieliska.
Najczęstsze błędy kończą się tragedią
Policja przypomina, że bezpiecznie można kąpać się wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników. Funkcjonariusze apelują także, aby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, nie skakać do nieznanych zbiorników oraz przed kąpielą stopniowo schłodzić organizm.
Statystyki pokazują, że wiele utonięć ma związek z brawurą, przecenianiem własnych umiejętności lub spożyciem alkoholu. Właśnie dlatego służby co roku ponawiają apele o rozsądek podczas letniego wypoczynku.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.