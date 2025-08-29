Mazurenko nie cofa słów o Nawrockim! „Nie czuję żadnej skruchy”
Witalij Mazurenko znów wywołał kontrowersje. Dziennikarz porównał Karola Nawrockiego do „pachana”, co wywołało falę krytyki i petycje o odebranie mu obywatelstwa. Choć przeprosił, podkreśla, że nie czuje skruchy.
Mazurenko znów wywołał burzę. Kontrowersyjne słowa o Karolu Nawrockim
Polski dziennikarz ukraińskiego pochodzenia, Witalij Mazurenko, ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą jego wypowiedzi w Polsat News, gdzie porównał zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego do „pachana” – określenia stosowanego wobec przywódców kryminalistów w rosyjskich więzieniach.
Lawina krytyki i petycje o odebranie obywatelstwa
Słowa Mazurenki wywołały natychmiastową reakcję opinii publicznej. W internecie pojawiły się petycje wzywające do odebrania mu polskiego obywatelstwa. Dziennikarz przeprosił, ale zaznaczył, że zrobił to wyłącznie ze względu na swoich bliskich, którzy stali się celem hejtu. – Nie czuję żadnej skruchy za to, co powiedziałem. Dla mnie wartością absolutną jest wolność słowa – podkreślił w rozmowie z Onetem.
Mazurenko tłumaczył, że jego intencją było porównanie stylu działania Karola Nawrockiego do praktyk znanych z czasów dyktatury Wiktora Janukowycza na Ukrainie. – Tym samym określeniem „pachana” obdarzano Janukowycza. Moim zdaniem, pasuje ono również do zachowania pana Nawrockiego – wyjaśnił.
Wolność słowa i spór o granice krytyki
Według Mazurenki jego historia powinna skłonić dziennikarzy do refleksji nad możliwością swobodnej krytyki osób publicznych. – Jakikolwiek atak na wolność słowa jest niedopuszczalny – zaznaczył. Jego zdaniem, reakcje na wypowiedź pokazują, jak łatwo w Polsce podsycane są nastroje przeciwko Ukraińcom.
Dziennikarz przyznał, że jego słowa mogły rykoszetem uderzyć w mniejszość ukraińską w Polsce. Mazurenko nie zamierza wycofywać się ze swoich poglądów, choć przyznał, że fala krytyki była dla niego i jego rodziny trudnym doświadczeniem. Sprawa wciąż wzbudza gorące emocje i stawia pytania o granice debaty publicznej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.