Melania Trump pisze do Putina. Poruszający apel w sprawie Ukrainy
Żona prezydenta USA postanowiła zabrać głos w jednej z najbardziej bolesnych spraw wojny. Melania Trump skierowała list do Władimira Putina, a jego treść dotyczyła losu dzieci uprowadzonych z Ukrainy.
List Melanii Trump do Putina. Sprawa porwanych dzieci wraca na pierwszy plan
Melania Trump, żona prezydenta USA Donalda Trumpa, postanowiła zabrać głos w jednej z najbardziej bolesnych kwestii wojny w Ukrainie – losie dzieci uprowadzonych przez Rosję. Jak ujawniła agencja Reutera, była pierwsza dama USA skierowała list do Władimira Putina, który został przekazany mu przez Donalda Trumpa podczas piątkowego spotkania na Alasce.
Symboliczny gest w cieniu polityki
Choć Melania Trump nie uczestniczyła w rozmowach, jej list został uznany za znaczący sygnał. Według źródeł w Białym Domu, zawierał on odniesienia do tysięcy ukraińskich dzieci, które – jak przypominają władze w Kijowie – od początku pełnowymiarowej inwazji w lutym 2022 roku zostały siłą wywiezione do Rosji.
Temat nie jest nowy, ale jego podjęcie przez żonę amerykańskiego prezydenta nadaje mu dodatkowy wymiar. – To gest o charakterze humanitarnym, pokazujący, że sprawa dzieci nie może być zepchnięta na margines nawet w obliczu wielkiej geopolityki – podkreślają komentatorzy.
Ponad 20 tysięcy porwanych dzieci
Według danych przekazanych przez stronę ukraińską, Rosjanie uprowadzili z okupowanych terenów około 20 tysięcy dzieci. Część z nich to sieroty, inne zostały oddzielone od rodziców podczas działań wojennych.
W Rosji są poddawane procesowi rusyfikacji: zakazuje się im posługiwania językiem ukraińskim, a edukacja podporządkowana jest propagandzie Kremla. Starsze dzieci trafiają dodatkowo na szkolenia wojskowe.
Putin z nakazem aresztowania
Międzynarodowy Trybunał Karny już w 2023 roku wydał nakaz aresztowania Władimira Putina właśnie w związku z udziałem w przymusowych deportacjach ukraińskich dzieci. Choć Rosja nie uznaje decyzji Trybunału, sprawa pozostaje jednym z kluczowych dowodów rosyjskich zbrodni wojennych.
Czy list coś zmieni?
Treść listu Melanii Trump pozostaje niejawna. Wiadomo jedynie, że nie miała ona charakteru politycznego, a humanitarny. Nie wiadomo też, jak na jego otrzymanie zareagował Władimir Putin.
Fakt, że został on przekazany osobiście przez Donalda Trumpa podczas jego rozmów z rosyjskim przywódcą, sprawia jednak, że temat porwanych dzieci – choć nie był głównym punktem negocjacji – ponownie znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.